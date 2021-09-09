Fenerbahçe’de Steven Caulker skandalı

Teknik direktör Vitor Pereira, kendisi gelmeden önce transfer edilen Caulker'ı veto edince ayrılık kaçınılmaz oldu. Tecrübeli yıldız dün Gaziantep FK'ya 1 yıllığına kiralandı.
Ancak İngiliz yıldızın Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transferi sonrasında yaşananlar 'yok artık' dedirtecek cinsten.
Alınan bilgilere göre Alanyaspor'da 350 bin Euro maaş alan Steven Caulker, Fenerbahçe'ye 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attı. Yönetim sadece 2 ay idmana çıkan ve hiçbir maçta forma giymeyen İngiliz yıldıza bu süre zarfında 200 bin Euro ödeme yaptı.