Fenerbahçe’de Steven Caulker skandalı

Alınan bilgilere göre Alanyaspor'da 350 bin Euro maaş alan Steven Caulker, Fenerbahçe'ye 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attı. Yönetim sadece 2 ay idmana çıkan ve hiçbir maçta forma giymeyen İngiliz yıldıza bu süre zarfında 200 bin Euro ödeme yaptı.