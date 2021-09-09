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    • Spor
    • 09.09.2021 17:07
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    • 09.09.2021 17:14
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    Fenerbahçe’de Steven Caulker skandalı

    Fenerbahçe transfer döneminde 19 futbolcuyla yollarını ayırırken, giden isimler arasında en çok tartışma yaratanı Steven Caulker oldu. Sarı-Lacivertli yönetim, Alanyaspor’dan kısa süre önce transfer ettiği İngiliz stoperle şok bir şekilde yollarını ayırdı. Habetrin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fener’de caulker skandalı

    Teknik direktör Vitor Pereira, kendisi gelmeden önce transfer edilen Caulker'ı veto edince ayrılık kaçınılmaz oldu. Tecrübeli yıldız dün Gaziantep FK'ya 1 yıllığına kiralandı.

    Ancak İngiliz yıldızın Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transferi sonrasında yaşananlar 'yok artık' dedirtecek cinsten.

    Alınan bilgilere göre Alanyaspor'da 350 bin Euro maaş alan Steven Caulker, Fenerbahçe'ye 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attı. Yönetim sadece 2 ay idmana çıkan ve hiçbir maçta forma giymeyen İngiliz yıldıza bu süre zarfında 200 bin Euro ödeme yaptı.

        Gaziantep kiralık olarak kadrosuna kattığı Caulker'ın maaşının 800 bin Euro'luk kısmını ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin Euro ise Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak.

        Yani Sarı-Lacivertliler 1 saniye bile forma giymeyen bir futbolcu için 450 bin Euro (Yaklaşık 4.5 milyon lira) ödeme yapmış olacak.

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