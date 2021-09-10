Babel’in geri sayımı taraftarı kızdırdı (Galatasaray haberleri)

Babel'in G.Saray'da Fatih Terim'in planları arasında yer almadığı sıkça konuşuldu. Transferin son gününde geri sayım yaptı. Futbolseverler ve taraftarlar bunu bir transfer haberi olarak algıladı. Hollandalı futbolcu, "Kimsenin takımdan ayrıldığı falan yok. Benim paylaşımlarım kripto para ile ilgili. İyi anlayın" mesajını verdi. Bazı taraftarlar, "Babel bizimle dalga geçiyor" yorumları yaptı.
MARCAO&KEREM KAVGASINDA MUTLU SON
Giresun deplasmanında kavga eden Marcao ile Kerem Aktürkoğlu dün herkesin önünde barıştılar. Marcao, "Çok pişmanım. Özür diliyorum" dedi.
ASLAN'DA SACHA BOEY ŞOKU
Önceki gün yapılan idmanda sakatlanan Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit tespit edildi. Tedavisine başlanan Sacha Boey, zorlu Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.
MARCAO&KEREM KAVGASINDA MUTLU SON
Giresun deplasmanında kavga eden Marcao ile Kerem Aktürkoğlu dün herkesin önünde barıştılar. Marcao, "Çok pişmanım. Özür diliyorum" dedi.
ASLAN'DA SACHA BOEY ŞOKU
Önceki gün yapılan idmanda sakatlanan Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit tespit edildi. Tedavisine başlanan Sacha Boey, zorlu Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.