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    Babel’in geri sayımı taraftarı kızdırdı (Galatasaray haberleri)

    Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarları kızdırdı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer Galatasaray haberleri...

    Babel’in geri sayımı taraftarı kızdırdı
    Babel'in G.Saray'da Fatih Terim'in planları arasında yer almadığı sıkça konuşuldu. Transferin son gününde geri sayım yaptı. Futbolseverler ve taraftarlar bunu bir transfer haberi olarak algıladı. Hollandalı futbolcu, "Kimsenin takımdan ayrıldığı falan yok. Benim paylaşımlarım kripto para ile ilgili. İyi anlayın" mesajını verdi. Bazı taraftarlar, "Babel bizimle dalga geçiyor" yorumları yaptı.



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    Haberler Spor Babel’in geri sayımı taraftarı kızdırdı (Galatasaray haberleri)
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