Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları bronz madalya alarak ülkemize dönmüş ve ardından gözler Filenin Efeleri'ne çevrilmişti. Filenin Efeleri, Sırbistan ulusal takımı ile Polonya'nın Gdansk şehrinde karşılaşacak. Grup aşamalarında önemli skorlara imza atan millilerimiz, çeyrek final bileti almak için sahada yer alacak. Karşılaşmanın zamanı ve saati hakkında bilgiler sporseverler tarafınca araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Filenin Efeleri Türkiye - Sırbistan çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?