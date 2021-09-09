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    • 09.09.2021 21:59
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    • 09.09.2021 21:59
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    Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Filenin Efeleri Türkiye - Sırbistan çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Filenin Efeleri son 16 turunda Sırbistan ile eşleşti. Filenin Efeleri, Sırbistan Milli Takımı ile Polonya’nın Gdansk şehrinde karşılaşacak. Grup aşamalarında önemli skorlara imza atan millilerimiz, çeyrek final bileti almak için sahada yer alacak. Karşılaşmanın tarihi ve saati hakkında bilgiler sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Filenin Efeleri Türkiye - Sırbistan çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta?

    Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları bronz madalya alarak ülkemize dönmüş ve ardından gözler Filenin Efeleri'ne çevrilmişti. Filenin Efeleri, Sırbistan ulusal takımı ile Polonya'nın Gdansk şehrinde karşılaşacak. Grup aşamalarında önemli skorlara imza atan millilerimiz, çeyrek final bileti almak için sahada yer alacak. Karşılaşmanın zamanı ve saati hakkında bilgiler sporseverler tarafınca araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Filenin Efeleri Türkiye - Sırbistan çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları bronz madalya alarak ülkemize dönmüş ve ardından gözler Filenin Efeleri'ne çevrilmişti. Grup aşamalarında oldukça başarılı skorlar elde eden millilerimiz aldığı galibiyetler sonrasında gruptan çıkmayı başardı.

    Son 16 turuna kalan milliler Sırbistan ile eşleşti. Grup aşamalarındaki son maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup olan Milli Takım mücadeleyi sonuna kadar sürdürdü.

        SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Filenin Efeleri'nin son 16 turundaki mücadelesi 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Millilerimizin mücadelesi TRT ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

        TVF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada verilen bilgiler şöyle; Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turundaki rakibimiz Sırbistan oluyor. Akan kumlu kum saati Filenin Efeleri, Sırbistan Milli Takımı ile 12 Eylül Pazar günü Polonya'nın Gdansk şehrinde karşılaşacak.
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        Cumhuriyet yalanı!
        Haberler Spor Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Filenin Efeleri Türkiye - Sırbistan çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
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