Barış Alper Yılmaz ameliyat olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Galatasaray, Ümit Milli Takım'da sakatlanan ve sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatının planlandığı bildirildi. Barış Alper'in sahalara dönüş süreci ile ilgili ise kulüpten bilgilendirilme yapılmadı.
AHMED HASSAN KONYASPOR'DA
Konyaspor, Mısırlı golcü Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı... Yeşil-Beyazlılar, Yunan takımı Olympiakos'tan Mısırlı futbolcu Hassan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız golcü 9 numaralı formayı giyecek.
SULEYMANOV GİRESUN'DA
GZT Giresunspor, hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u transfer etti. Krasnodar'un 21 yaşındaki hücum oyuncusu, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.