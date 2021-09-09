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    Barış Alper Yılmaz ameliyat olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Galatasaray, Ümit Milli Takım'da sakatlanan ve sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatının planlandığı bildirildi. Barış Alper'in sahalara dönüş süreci ile ilgili ise kulüpten bilgilendirilme yapılmadı.

    Aytaç Kara’ya Terim vetosu

    Galatasaray, Ümit Milli Takım'da sakatlanan ve sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatının planlandığı bildirildi. Barış Alper'in sahalara dönüş süreci ile ilgili ise kulüpten bilgilendirilme yapılmadı.

    AHMED HASSAN KONYASPOR'DA
    Konyaspor,     Mısırlı golcü Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı... Yeşil-Beyazlılar, Yunan takımı Olympiakos'tan Mısırlı futbolcu Hassan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız golcü 9 numaralı formayı giyecek.

    SULEYMANOV GİRESUN'DA
    GZT Giresunspor, hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u transfer etti. Krasnodar'un 21 yaşındaki hücum oyuncusu, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

        ALEX&UMUT İÇİN SEFERBERLİK!
        Yeni Malatyaspor maçı ile lige dönüş yapacak olan Beşiktaş'ta sakatların durumu yakından takip ediliyor. Yalçın, Yeni Malatyaspor karşısında 11'i mevcut isimlerden kuracağını ifade ederken Umut Meraş ve Alex Teixeira'nın Dortmund maçına kadar tam hazır hale getirilmesini istedi.

        IĞDIR BLD. İKİNCİ TURDA!
        Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları dün oynanan 4 maçla tamamlandı. 76 Iğdır Belediyespor evinde Orduspor 1967 SK'yı 1-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Ev sahibi ekibin golünü 92. dakikada İlker Avşar kaydetti. Günün diğer maçlarında Kahta 02 Spor deplasmanda Karaman Belediyespor'u 5-2 yendi. Çankaya FK ise uzatmaya giden maçta Siirt İl Özel İdare'yi deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Günün son maçında ise Kuşadasıspor evinde Modafen'i 3-0'lık skorla geçti. Golleri Mustafa Çiçekli, Emre Akbulut ve Yiğit Gökoğlan kaydetti.

        PORTAKALLAR İNTİKAMINI ALDI
        Hollanda medyasına göre, ilk grup eleme maçında Türkiye'ye 4-2 yenilen "Portakallar", en güçlü rakibini 6-1'lik skorla hezimete uğratarak, intikamını aldı. Luis van Gaal'ın teknik direktörlük görevine başlamasının ardından yeniden ivme kazanan Hollanda Milli Takımı, Türkiye galibiyetiyle, grup liderliğini de ele geçirdi.

            İSPANYOL SOL BEK TONİ LATO'YU SON ANA KADAR KOVALADI
            Trabzonspor transferin son gününde sol bek transferi için yoğun bir mesai harcadı. Bordo-Mavili Yönetim, Gürcü sol bek İrakli Azarovi'nin transferinin gerçekleşmemesi üzerine Valencia'da forma giyen Toni Lato için teklifte bulundu. Ancak son gün transfer gerçekleşmedi. Fırtına'nın kadrosunda orjinal mevkisi sol bek olan sadece İsmail Köybaşı var.

            HAMSİK VE CORNELİUS DÖKTÜRDÜ
            Trabzon'da milli takımlarda bulunan Hamsik, G.Kıbrıs maçındaki performansıyla büyüledi. Cornelius ise Danimarka'nın İsrail'i 5-1 yendiği maçta son gole imza attı.

            BAŞAKŞEHİR'İN YENİ FORVETİ OKAKA OLDU
            Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan Başakşehir transferin son gününde önemli bir hamle yaptı. Turuncu-Lacivertliler, Udinese'nin forveti Stefano Okaka'yı 1 yıllığına kiraladı. Yapılan açıklamada, "Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyoruz" ifadesini kullanıldı.

                ÇAYKUR RİZESPOR MONZANGO'YU ALDI
                Çaykur Rizepsor, Demokratik Kongolu defans oyuncusu 20 yaşındaki Nathan Monzango'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeşil- Mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Monzango'nun son olarak Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens forması giydiği belirtildi.

                RED BULL FLİCK'TE İLK FİNALİSTLER BELLİ OLDU
                Red Bull Flick 2021'de elemeler tamamlandı. 16 elemeden başarıyla ayrılacak 16 takımın play off turuna kalacağı turnuvada Thundergiller, Alpartaytay23 ve ThunderBoltsGG takımları üst tura adını yazdırmayı başardı.

                MİGUEL CRESPO'NUN LİSANSI ÇIKARILDI
                Transfer döneminin son hamlesi olan Miguel Crespo'nun lisansı çıkarıldı. Portekizli yıldız görev verilmesi halinde Sivas önünde forma giyecek.

                    EFELER FİNLANDİYA'YA YENİLDİ SIRBİSTAN'LA EŞLEŞTİ
                    A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi. Grubunu 3. sırada tamamlayıp adını üst tura yazdıran Filenin Efeleri, Son 16'da ise Sırbistan ile eşleşti.

                    MİRALEM PJANİC'E COŞKULU KARŞILAMA
                    Beşiktaş'a transferi için İstanbul'a geldiğinde zamanla yarışan Miralem Pjanic, dün ikinci kez İstanbul'a ayak bastı. Boşnak futbolcuyu bu kez İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık karşıladı. Taraftarlar Pjanic'e sevgi gösterisinde bulunurken yıldız futbolcu da 'Kartal Pozu' verdi.
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                    Ülke şokta! Korona tedavi merkezinde yangın: 10 ölü
                    Haberler Spor Barış Alper Yılmaz ameliyat olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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