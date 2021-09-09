Barış Alper Yılmaz ameliyat olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İSPANYOL SOL BEK TONİ LATO'YU SON ANA KADAR KOVALADI

Trabzonspor transferin son gününde sol bek transferi için yoğun bir mesai harcadı. Bordo-Mavili Yönetim, Gürcü sol bek İrakli Azarovi'nin transferinin gerçekleşmemesi üzerine Valencia'da forma giyen Toni Lato için teklifte bulundu. Ancak son gün transfer gerçekleşmedi. Fırtına'nın kadrosunda orjinal mevkisi sol bek olan sadece İsmail Köybaşı var.