Sinan Gümüş için teklif var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NESİNE İLE YOLA DEVAM

Fenerbahçe forma kol sponsorluğu için nesine.com ile yeni anlaşa imzaladı. Açıklamada "Nesine. com ile milyonlarca taraftarı, tarihi ve geleceğiyle var olduğu her yerde farkını ortaya koyan F.Bahçemiz, 10 yıldır süren yol arkadaşlığına devam ediyor. Nesine.com, 2021-22 futbol sezonu için Futbol A Takımımızın forma kol sponsoru oldu" denildi.