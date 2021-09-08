Sinan Gümüş için teklif var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş için Süper Lig ekiplerinden Kasampaşa'nın teklifte bulunduğu bildirildi. Transferin son gününde anlaşma sağlanırsa Sinan Kasımpaşa'ya imza atacak.
BWALYA YENİ MALATYA'DA
Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya ile anlaştı. 26 yaşındaki Demokratik Kongo'lu futbolcu santrfor mevkinde forma giyiyor.
ÜMRANİYE'YE TAKVİYE
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Süper Lig'de Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı. Golcü oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.