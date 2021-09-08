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    Sinan Gümüş için teklif var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş için Süper Lig ekiplerinden Kasampaşa’nın teklifte bulunduğu bildirildi. Transferin son gününde anlaşma sağlanırsa Sinan Kasımpaşa’ya imza atacak.

    Sinan Gümüş için teklif var

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş için Süper Lig ekiplerinden Kasampaşa'nın teklifte bulunduğu bildirildi. Transferin son gününde anlaşma sağlanırsa Sinan Kasımpaşa'ya imza atacak.

    BWALYA YENİ MALATYA'DA
    Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya ile anlaştı. 26 yaşındaki Demokratik Kongo'lu futbolcu santrfor mevkinde forma giyiyor.

    ÜMRANİYE'YE TAKVİYE
    TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Süper Lig'de Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı. Golcü oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

        NESİNE İLE YOLA DEVAM
        Fenerbahçe         forma kol sponsorluğu için nesine.com ile yeni anlaşa imzaladı. Açıklamada "Nesine. com ile milyonlarca taraftarı, tarihi ve geleceğiyle var olduğu her yerde farkını ortaya koyan F.Bahçemiz, 10 yıldır süren yol arkadaşlığına devam ediyor. Nesine.com, 2021-22 futbol sezonu için Futbol A Takımımızın forma kol sponsoru oldu" denildi.

        FENER'E MÜJDE! PELKAS DÖNDÜ
        Fenerbahçe'de Sivas maçının hazırlıkları 1 günlük iznin ardından dün kaldığı yerden devam etti. Sakatlığı geçen Dimitris Pelkas takımla birlekte çalışırken, yeni transfer Crespo da ilk idmanına çıktı. Filip Novak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın tedavileri devam ederken, Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

        TRABZON'DA DERBİ HAZIRLIKLARI YENİDEN BAŞLADI
        Trabzonspor, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yeniden başladı. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleri ile başlaan antermen 5'e 2 top kapma ve taktik çift kale maçla sona erdi. Milli futbolcular idmanda yer almadı. Cornelius ve Gervinho'nun tedavisine devam edildi.

            TÜRKİYE KUPASI'NDA HEYECAN BAŞLADI
            Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları dün oynanan Batman Petrolspor- Hendekspor maçı ile başladı.

            A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı konuk ekip Hendekspor 4'te Yavuz Alemdar'ın golüyle 1-0 kazandı. Kupa heyecanı bugün A Spor'da 4 maçla devam edecek.

            BURSA KUBİLAY'I BİTİRDİ
            Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez, Bursaspor'a transfer oldu. İzmir kulübünden yapılan 27 yaşındaki futbolcu için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

                CRİVELLİ RESMEN ANTALYA'DA
                Süper Lig ekibi Antalyaspor, Başakşehir'den 26 yaşındaki forvet Enzo Crivelli'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Fransız golcü Antalya'ya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

                İRFAN CAN KAPIYI KAPATTI!
                Fatih Terim'in raporu sonrası yerli kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Göztepe'den ismi İrfan Can Eğribayat ile anılıyordu. Ancak genç kaleci, Instagram'dan yapılan bir yorumun altına, "Teşekkür ederim arkadaşlar ama bu sene Göztepe'deyim" yanıtını verdi.

                PJANİC İÇİN FLAŞ ÇAĞRI
                Beşiktaş'ın flaş transferi Miralem Pjanic milli takım kampından ayrıldıktan sonra bugün İstanbul'a gelecek. Taraftar grupları, Boşnak yıldızı karşılamak için çağrıda bulundu.

                    BEŞİKTAŞ'A YENİ SPONSOR
                    Beşiktaş Futbol Akademi genç sporcuların gelişimi için American Life Dil Okulları ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.
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                    CHP’li Erdoğdu’dan skandal!
                    Haberler Spor Sinan Gümüş için teklif var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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