Galatasaray’dan son gün bombası: Tonny Vilhena

26 yaşındaki Tony Vilhena, 2019 yılından beri Krasnodar takımında forma giyiyor. 6, 8 ve 10 numarada forma giyebiliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor. Vilhena'nın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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