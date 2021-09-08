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    • 08.09.2021 12:07
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    Galatasaray'dan son gün bombası: Tonny Vilhena

    Süper Lig için transfer sezonunun bitmesine saatler kala, Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Orta saha arayışına devam eden sarı-kırmızılılar için gündeme gelen son isim Tonny Vilhena oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan son gün bombası: Tonny Vilhena

    Transferin son gününe girilirken Galatasaray ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılılar transferin son gününde bir hayli hareketli saatler yaşıyor.

    Cimbom'da orta saha için daha önce Amadou Diawara, Mohamed Elneny ve Nampalys Medy gibi isimler gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen son isim ise Rusya Ligi'nden.

    Galatasaray için Krasnodar takımının Hollandalı yıldızı Vilhena'nın da ismi geçmeye başladı. Tecrübeli oyuncu, G.Saray'a teklif edildi. Yıldız oyuncu, Krasnodar'da kadro dışı bırakıldı ve Rusya'dan ayrılmayı kafasına koydu.

        Rusya ve Hollanda basınındaki haberlere göre transfer satın alma opsiyonu ile kiralık olarak gerçekleşebilir. Hollandalı yıldız oyuncu, önümüzdeki saatlerde G.Saray'dan son bir cevap bekliyor.

        26 yaşındaki Tony Vilhena, 2019 yılından beri Krasnodar takımında forma giyiyor. 6, 8 ve 10 numarada forma giyebiliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor. Vilhena'nın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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