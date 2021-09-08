Galatasaray’dan son gün bombası: Tonny Vilhena

Transferin son gününe girilirken Galatasaray ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılılar transferin son gününde bir hayli hareketli saatler yaşıyor.
Cimbom'da orta saha için daha önce Amadou Diawara, Mohamed Elneny ve Nampalys Medy gibi isimler gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen son isim ise Rusya Ligi'nden.
Galatasaray için Krasnodar takımının Hollandalı yıldızı Vilhena'nın da ismi geçmeye başladı. Tecrübeli oyuncu, G.Saray'a teklif edildi. Yıldız oyuncu, Krasnodar'da kadro dışı bırakıldı ve Rusya'dan ayrılmayı kafasına koydu.