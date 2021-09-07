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    • 07.09.2021 21:01
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    Hollanda Türkiye maçı CANLI izle! 7 Eylül Türkiye Hollanda maçı canlı yayın izleme sayfası! TRT 1 canlı yayın

    Hollanda Türkiye canlı izle! 7 Eylül akşamı oynanacak FİFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Hollanda Türkiye maçı canlı izle! Hollanda Türkiye canlı yayın izleme sayfası futbolseverler tarafından sorgulanan konulardan birisi. Grupta liderliğini koruyan Türkiye, bugün Hollanda ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımımızın 598. mücadelesini yakından takip etmek isteyenler Hollanda Türkiye maçı canlı izleme sayfasını araştırıyor. İşte, Hollanda Türkiye canlı izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    Hollanda Türkiye maçı CANLI izle!

    A milli Futbol ekibimiz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri 6. Maçında bu kez Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Son maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelen Türkiye, 3-0 galibiyetle ayrılmıştı. Bu yenilgi sonrasında Ay-Yıldızlılar puanını 11'e çıkardı. Şimdi tüm gözler Hollanda maçına çevrildi. A Milli Futbol takımı ile Hollanda içinde oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. Maçını, İtalyan hakemi Daniele Orsato yönetecek. Mücadeleyi yakından takip etmek isteyenler Hollanda Türkiye maçı canlı izleme sayfasını araştırıyor. İşte, Hollanda Türkiye canlı izleme ekranı!

    HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE!

    Hollanda Türkiye maçı 7 Eylül Salı yani bugün TSİ 21.45'te başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    MİLLİ MAÇ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

    HOLLANDA: Bijlow, de Vrij, van Dijk, Blind, Dumfries, de Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay

    TÜRKİYE: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

    Maç öncesinde Türkiye'nin 11, Hollanda'nın 10, Norveç'in 10 ve Karadağ'ın 7 puanı bulunuyor.

        AY-YILDIZLI EKİP, GRUPDA LİDER DURUMDA

        Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.

        Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.

        A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

        Grupta aynı gün Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

        2021'DEKİ 12. MAÇ

        Milliler, Hollanda mücadelesiyle 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak.

        Bu yıl oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

        Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

        Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

        TÜRKİYE 598. MAÇINA ÇIKIYOR

        A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıkacak.

        Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

        Milli takım, 254'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 795 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

        Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 597 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

        Milliler, 597 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

        Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
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