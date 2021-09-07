Galatasaray Al Ahly’ye resmi teklifini iletti! Dieng'e hücum

Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson için şartları zorlayan ancak istediği indirimi bir türlü yaptıramayan Galatasaray yönetimi, dümeni Aliou Dieng'e kırdı. Galatasaraylı kurmayların, Mısır kulübü Al Ahly'ye Dieng'i kiralamak için teklifini ilettiği bildirildi.

OPSİYON FİYATI DA TEKLİF EDİLDİ

G.Saray, 1 yıllık kiralama bedeli için 1.5 milyon euro ve satın alma opsiyonu için 5.5 milyon euroluk bir paket sundu. Mısır kulübünün vereceği yanıta göre G.Saray'ın yol haritası netlik kazanacak.

MİLLİ TAKIMI'NIN GÖZBEBEĞİ

23 yaşındak ve 1.84 boyunda olan Aliou Dieng, Al Ahly'de 92 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Malili ön libero, milli takım forması altında ise 12 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

TERİM ÖN LİBERO TALEP ETMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 sona eren Kasımpaşa maçının ardından orta sahada defansif anlamda bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunun sinyallerini vermişti.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabilen Aliou Dieng güçlü fiziği ve bitmek bilmeyen enerjisi ile dikkat çekiyor. Teknik kapasitesi de standardın üstünde.