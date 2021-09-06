Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.09.2021 00:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2021 00:24
    ABONE OL

    Yıldız futbolcu Franck Ribery'nin yeni takımı Salernitana oldu

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Salernitana, Fransız futbolcu Franck Ribery'i kadrosuna kattı.

    İşte Ribery’nin yeni takımı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Salernitana, Fransız futbolcu Franck Ribery'i kadrosuna kattı.

    Bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Franck Ribery, Salernitana oyuncusudur." ifadesi yer aldı.

    Ribery, düzenlenen basın toplantısında da kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Kendimi halen iyi hissediyorum. Halen gösterecek şeylerim var. Tutku sayesinde hareket ediyorum. Serie A'nın çok zor bir lig olduğunu biliyorum. Umuyorum ki en kısa sürede iyi bir fizik kondisyona ulaşacağım. Bugüne kadar hep kendim çalıştım. Yarından itibaren hocamızın emrindeyim. Umarım en kısa zamanda formumu bulacağım." diye konuştu.

    Bu arada kulüp, Ribery için Arechi Stadı'nda yaklaşık 10 bin taraftarın katılımıyla coşkulu bir tanıtım etkinliği de organize etti.

    38 yaşındaki Ribery, son iki sezondur Serie A'da Fiorentina'da top koşturuyordu.

    Ribery, daha önce de Bayern Münih, Olympique Marsilya ve Galatasaray'da forma giymişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
    Haberler Spor Yıldız futbolcu Franck Ribery'nin yeni takımı Salernitana oldu
        SON DAKİKA