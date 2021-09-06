Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasak kalktı

UEFA, deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığını duyurdu.

MAÇLARIN OYNANACAĞI ÜLKELERDE OLACAK

UEFA, stadyum kapasitesinin %5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını belirtirken son sözün maçların oynanacağı ülkelerin yetkilerinde olduğunu açıkladı.

TARAFTARLAR AVRUPA MAÇLARINA GİDEBİLECEK

Deplasman taraftarları, ulusal hükümetin Covid-19 kısıtlamalarına tabi olarak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçlara katılabilecekler.

UEFA'nın bu sezonki üç Avrupa kulüp müsabakasının ön eleme turları için deplasman taraftarlarına genel bir yasak getirilmişti ancak UEFA bu yasağı kaldırdı.