Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.09.2021 21:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2021 22:11
    ABONE OL

    Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasak kalktı

    Son dakika haberleri...  UEFA, deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada, izin verilen stadyum kapasitesinin %5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını bildirdi.

    UEFA deplasman yasağını kaldırdı

    UEFA, deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığını duyurdu.

    MAÇLARIN OYNANACAĞI ÜLKELERDE OLACAK
    UEFA, stadyum kapasitesinin %5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını belirtirken son sözün maçların oynanacağı ülkelerin yetkilerinde olduğunu açıkladı.

    TARAFTARLAR AVRUPA MAÇLARINA GİDEBİLECEK
    Deplasman taraftarları, ulusal hükümetin Covid-19 kısıtlamalarına tabi olarak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçlara katılabilecekler.

    UEFA'nın bu sezonki üç Avrupa kulüp müsabakasının ön eleme turları için deplasman taraftarlarına genel bir yasak getirilmişti ancak UEFA bu yasağı kaldırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İBB’yi tedirgin eden hamle!
    Haberler Spor Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasak kalktı
        SON DAKİKA