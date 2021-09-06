Ümit Milli Futbol Takımı (U21) Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. maçında yarın İskoçya'yı konuk edecek. Bursa Timsah Park'ta oynanacak karşılaşma için gerkekli detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Ümit Milli Futbol Takımı (U21) Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda? İşte detaylar!
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 2. maçında yarın İskoçya'yı konuk edecek. Bursa Timsah Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Hırvat hakem Igor Pajac'ın yöneteceği müsabaka, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Milliler, gruptaki ilk müsabakasında Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Gruba Belçika mağlubiyetiyle başlayan Ümit Milli Takım, ikinci maçını 7 Eylül Salı günü İskoçya ile yapacak. Bursa Timsah Park'ta oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş ), Doğan Alemdar (Rennes), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor)
Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Yılport Samsunspor), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)