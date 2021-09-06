Hollandalı futbolcu Memphis Depay'dan Burak Yılmaz sözleri! Tehlike oluşturabilir...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında A Milli Takımımız Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Maç önces Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal ve yıldız futbolcu Memphis Depay açıklamalar yaptı. Depay Milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.
İşte van Gaal ve Depay'ın açıklamaları...
Van Gaal, "Türkiye çok iyi ve disiplinli bir teknik direktöre sahip. Türkiye oyun disiplini olan bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler ve harika takımlarda oynuyorlar. İlk 11'inde 2 oyuncu Türkiye'de oynuyor, geriye kalan hepsi dışarıda oynuyor. Teknik direktörleri ile büyük bir disiplin yakaladılar ve bu gerçekten çok önemli. Çok kompakt olarak defans yapacaklar ve kontra oynayacaklarını tahmin ediyorum. Kadro tercihimle ilgili bir açıklama yapmayacağım" diye konuştu.
"KADROMUZ ÖNCEDEN BASINA SIZMASIN DİYE HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Louis van Gaal, basına sızan kadro ile ilgili de "Medya, oynayacak futbolcuları önceden söylüyor, buna anlam veremiyorum" diyerek, "Hollanda'da yaşıyoruz ve ne yazık ki burada kültür böyle. Kadromuz önceden basına sızmasın diye her şeyi yapmaya çalışıyorum ancak ben polis değilim. Herkes elinden geleni yapmıyor ve oynayacak futbolcuları söylüyor" açıklamasında bulundu.
Yarınki karşılaşmanın final niteliğinde olup olmadığının sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:
"Şu anki grupta herhangi bir final havası görmüyorum. Grupta çok iyi takımlar var. Şu an tek avantajımız sahamızda taraftarımızla oynamamız. Bu grupta herkes herkesi yenebilir durumda. Yarın için iyi hissediyorum, bugünkü antrenmanda da Türkiye'ye karşı iyi oynayabileceğimizi gördüm. Beklentiler yüksek tabii ki."