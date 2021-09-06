Son dakika: Fatih Karagümrük Caner Erkin transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Caner Erkin'e teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajda, "Teşekkürler Caner Erkin Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...