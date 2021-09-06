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    Muslera'nın sezona kötü başlaması Galatasaray'ı harekete geçirdi! İrfan Can için pazarlıklar resmen başlayacak

    Fatih Terim’in ısrarla yerli kaleci istemesi sonrası Başkan Burak Elmas bugün Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüşecek. İrfan Can için pazarlıklar resmen başlayacak.

    İrfan Can harekatı
    Muslera'nın sezona kötü başlaması ve yeni yabancı kuralı sonrası Galatasaray'da yerli kaleci arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bu konudai ısrarı nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Başkan Burak Elmas'ın İrfan Can Eğribayat'ın transferi için bugün Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le görüşeceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre İzmir kulübü, genç kalecinin fiyatını 4 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray'ın ise ilk teklifinin 2 milyon Euro olacağı ifade ediliyor. İrfan Can'ın İstanbul'a gelme isteği nedeniyle tarafların orta yolu bularak 8 Eylül'e kadar anlaşmayı sağlaması bekleniyor.
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