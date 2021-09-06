Galatasaray hazırlık maçında Hagi’nin çalıştırdığı Forul Constanta’ya 3-1 yenildi

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada efsane ismi Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Forul Constanta ile karşı karşıya gelen Galatasaray 3-1 kaybetti.

Fatih Terim, Florya'daki maça Fatih, Sacha, Işık Kaan, Marcao, Ömer, Aytaç, Berkan, Morutan, Emre Kılınç, Babel ve Diagne ilk 11'i ile başladı.

İlk yarıyı Nooijer'in (k.k) golüyle önde kapatan Sarı-Kırmızılılar, son 10 dakikada Jefte Betancor, Ely Fernandes ve George Ganea'nın (Pen.) kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

İKİSİNE DE ZAMAN LAZIM

Hagi, Cimbom'un iki yeni Rumen'i Cicaldau ve Morutan'ı değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Çok kaliteli futbolcular ama ikisinin de zamana ihtiyacı var" dedi.

MARCAO GERİ DÖNDÜ!

Para cezası verildikten sonra yeniden takımla idmanlara başlayan Marcao dün Forul maçına 11'de başladı. Brezilyalı yıldız 90 dakika oynadı.