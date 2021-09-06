2022 Dünya Kupası elemeleri Hollanda - Türkiye maçı hangi kanalda? Hollanda - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta?

A milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri 6. maçında bu kez Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Son maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelen Türkiye, 3-0 galibiyetle ayrılmıştı. Bu yenilgiden sonra Ay-Yıldızlılar puanını 11'e çıkardı. Şimdi tüm gözler Hollanda maçına çevrildi. A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakemi Daniele Orsato yönetecek. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konuya dair tüm bilgiler!