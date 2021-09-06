2022 Dünya Kupası elemeleri Hollanda - Türkiye maçı hangi kanalda? Hollanda - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta?

A milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri 6. maçında bu kez Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Son maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelen Türkiye, 3-0 galibiyetle ayrılmıştı. Bu yenilgiden sonra Ay-Yıldızlılar puanını 11'e çıkardı. Şimdi tüm gözler Hollanda maçına çevrildi. A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakemi Daniele Orsato yönetecek. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konuya dair tüm bilgiler!
HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
DANIELE ORSATO YÖNETECEK
A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.