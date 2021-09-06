Galatasaray'da forma giyen Emre Akbaba'nın Alanyaspor'a transferi resmen açıklandı. Yıldız ismin Akdeniz temsilcisinde 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi.

Alanyaspor transferi sosyal medya hesabından duyururken, "Yine, yeni, yeniden… Evine hoş geldin Emre Akbaba!" cümlelerine yer verdi.

EMRE AKBABA KİMDİR?

4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başladı.

2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yaptı.

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

Orta saha mevkiinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Emre Akbaba, 2018 yılından beri Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyiyordu.