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    Türkiye sizinle gurur duyuyor

    Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda’yı set vermeden yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kutladı.

    Türkiye sizinle gurur duyuyor
    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. T

    uğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu. Oyuna ağırlığını koyan "Filenin Sultanları" yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20- 20'de yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı.

    ERDOĞAN'DAN SULTANLAR'A TEBRİK
    Başkan     Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda 3. olan Filenin Sultanları'nı kutladı. Erdoğan yayınladığı tebrik mesajında mesajında, "Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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