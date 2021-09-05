Falcao: Yalan söylüyorlar

Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao Galatasaray'a veda etmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Her oynadığı yerde tatmin olmadığını söyleyen yıldız golcü, asıl tehlikeli olanların futbolu yönetenler olduğunu belirtti.
Rayo Vallecano'ya transfer olan tecrübeli golcü, "İnsanların inandırılmaya çalışıldığı şey futbolun içindeki en tehlikeli şeyin futbolcular olduğu ama gerçekte asıl tehlikeli olan futbolu yöneten insanların kendisi" ifadelerini kullandı. Falcao, "Futbol borsa gibidir, piyasada olanlar hakkında insanlara yalan söylemekten sorumludurlar. Gerçekte olanlar tabii ki farklı..." ifadelerini kullandı.
Falcao futbol kariyeri sonrasında ne yapacağına yönelik soruya ise, "Belki bir iş adamı olurum ama futbolun içinde değil. Hem de ülkem Kolombiya'da neden olmasın" dedi.
Rayo Vallecano'ya transfer olan tecrübeli golcü, "İnsanların inandırılmaya çalışıldığı şey futbolun içindeki en tehlikeli şeyin futbolcular olduğu ama gerçekte asıl tehlikeli olan futbolu yöneten insanların kendisi" ifadelerini kullandı. Falcao, "Futbol borsa gibidir, piyasada olanlar hakkında insanlara yalan söylemekten sorumludurlar. Gerçekte olanlar tabii ki farklı..." ifadelerini kullandı.
Falcao futbol kariyeri sonrasında ne yapacağına yönelik soruya ise, "Belki bir iş adamı olurum ama futbolun içinde değil. Hem de ülkem Kolombiya'da neden olmasın" dedi.