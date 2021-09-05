Kuyruk var ama Ronaldo forması yok!

Ronado'nun 12 yıl aranın ardnıdan Manchester United'a dönmesi büyük sansasyon yaratırken, Portekizli yıldızın formasına da yoğun bir talep söz konusu. Ancak Ronaldo'nun formasını her isteyen bulamıyor. Zira Manchester United formalarının yüzde 28'inin üretildiği Vietnam'da fabrikalar kapanınca forma kıtlığı yaşanmaya başlandı. Formalarda 4 aylık gecikmenin söz konusu olduğu, Ronaldo'nun transfer olması ile birlikte durumun daha da karmaşık bir hal aldğı ifade edildi.İngiliz basını, Ronadlo'nun takım arkadaşlarını şampiyonluk için motive ettiğini yazdı. 36 yaşındaki yıldız oyuncunun "Şampiyon olacağız ve tarih yazacağız. Hepimiz daha cesaretli olmalıyız" dediği belirtildi.