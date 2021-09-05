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    • 05.09.2021 13:37
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    SON DAKİKA: Hollanda-Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek

    Son dakika haberleri... 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın, Hollanda ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

    İHA
    Hollanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu

    A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

    İTALYA'DAN DANİELE ORSATO
    Johan Cruijff Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak. Maçta aynı ülkeden Maurizio Mariani VAR, Alberto Tegoni de AVAR olarak görev alacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Hollanda-Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek
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