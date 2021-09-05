Hagi'den Galatasaray'ın yeni yıldızları Cicaldau ve Morutan hakkında flaş sözler

İŞTE HAGI'NİN AÇIKLAMALARI:

"Çok iyi maç oldu. Güzel şeyler öğrendik maç içerisinde. Biz daha yolun başındayız, takımımızı yeni inşa ediyoruz. Bu tip maçlarla tecrübe kazanıyoruz. Çok genç oyuncularımız var. 10 tane oyuncumuz da milli takımlarda.