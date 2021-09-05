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    • 05.09.2021 14:54
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    Hagi'den Galatasaray'ın yeni yıldızları Cicaldau ve Morutan hakkında flaş sözler

    Milli arayı fırsat bilen Galatasaray, efsane yıldızı Hagi'nin takımı Farul Constanta ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı, 3-1'lik skorla kaybederken; maçın ardından Hagi Galatasaray'ın yeni yıldızları Morutan ve Cicaldau hakkında açıklamalarda bulundu.

    Hagi’den Cicaldau ve Morutan hakkında flaş sözler

    Galatasaray, lige verilen milli arada Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı.

    Sarı kırmızılı takım, 1-0 öne geçtiği zorlu karşılaşmada 3-1 mağlup oldu. Farul Constanta teknik direktörü Hagi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

    İŞTE HAGI'NİN AÇIKLAMALARI:
    "Çok iyi maç oldu. Güzel şeyler öğrendik maç içerisinde. Biz daha yolun başındayız, takımımızı yeni inşa ediyoruz. Bu tip maçlarla tecrübe kazanıyoruz. Çok genç oyuncularımız var. 10 tane oyuncumuz da milli takımlarda.

        Zaten bizim çok iyi bir akademimiz var, Romanya'nın en iyi akademisi. Bununla gurur duyuyoruz. Bizim yatırımımız gençlere. Tecrübeli oyuncular da kullanıyoruz ama yatırımımız genç futbolculara.

        Morutan çok yetenekli, geleceği açık bir oyuncu. Sabır lazım, buraya adapte olması lazım. Kapasitesi çok yüksek. Tempoya alıştığı zaman iyi olacaktır. Biraz sabır. Cicaldau da Morutan da çok iyi oyuncular. İlk maçlarında da bunu gösterdiler."

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