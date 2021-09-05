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    • Spor
    • 05.09.2021 13:35
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    • 05.09.2021 13:35
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    Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi belli oldu

    8 Eylül'de bitecek transfer sezonu öncesi Galatasaray kalede Muslera'nın alternatifini buldu. İzmir temsilcisi Göztepe'de forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın transferi için şartlar zorlanıyor.

    Galatasaray’da Muslera’nın alternatifi belli oldu

    Süper Lig'de transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Galatasaray da son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yerli kaleci transferi için bir kez daha Göztepe'nin kapısını çaldı.

    Muslera'ya yerli alternatif arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasına Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can Eğribayat yazılmıştı. İzmir ekibi, daha önce 4 milyon Euro istediği İrfan Can'ın bonservisini 2.5 milyon Euro'ya indirince, Aslan da yeniden harekete geçti.

    UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı.

        Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.

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