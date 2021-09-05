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    • 05.09.2021 17:00
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    • 05.09.2021 18:21
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    İsmail Balaban damga vurdu! Elmalı güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2021? Elmalı güreşleri D MAX canlı izleme linki

    Bu yıl 669'uncu kez düzenlenen Elmalı yağlı güreşlerinde finale gelindi. Survivor 2021'in şampiyonu yağlı güreşçi İsmail Balaban Elmalı Güreşleri'nde tüm dikkatleri üzerine çekti. Balaban rakiplerini yenerek çeyrek finale çıktı. Yarışma finalle devam ediyor. 2021 Elmalı yağlı güreşlerini takip etmek isteyen kişiler ''Elmalı güreşleri başpehlivan müsabakası final saat kaçta, hangi kanalda? Elmalı güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2021?'' sorularına yanıt arıyor. İşte D MAX canlı izleme linki...

    takvim.com.tr
    Elmalı güreşlerini kim kazandı 2021? Elmalı güreşleri D MAX canlı izleme linki

    Dünyanın en eski spor organizasyonlarından Elmalı yağlı güreşlerinin 669'uncusu bugün düzenlendi. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri programını merak edenler için Elmalı güreşleri saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Balaban kimdir? Elmalı güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2021? şeklindeki soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. Antalya'nın Elmalı ilçesinde bugün yapılan Elmalı yağlı güreşlerinde finale kalan isimler belli oldu. İşte o isimler ve başpehlivanlık final müsabakasının başlayacağı saat ile D MAX canlı izleme linki...

    ELMALI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANLIK FİNAL MÜSABAKASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Elmalı Yağlı Güreşlerinin yarı finali 15.00'da yapıldı.

    Final maçları da saat 17.00'da gerçekleşecek. Tüm bu müsabakaları Dmax ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.

    D MAX CANLI İZLEME LİNKİ

    KAZANAN İSMAİL BALABAN!
    669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban kazandı.

    İSMAİL BALABAN ÇİMLERDE!

    Elmalı güreşlerinde dikkatleri üzerine çeken İsmail Balaban Kırkpınar Güreşleri'ne katılmamıştı. Balaban, Elmalı Güreşleri'nde kıspetini tekrar giydi ve çeyrek finale kadar çıkmayı başardı. Henüz Elmalı'da başpehlivan birinciliği bulunmayan İsmail Balaban'ın 2015 ve 2018 ve 2019'da finale çıktığı, 2016 ve 2017'de de 3. olduğu biliniyor.

    İSMAİL BALABAN KİMDİR, KAÇ, YAŞINDA, NERELİ?

    İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, er meydanının yıldızları arasına sayılıyor.

        ELMALI GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI 2021?

        2021 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz Erken veda etti. İsmail Koç ile karşılaşan Ali Gürbüz turnuvaya erken veda etti.

        İsmail Balaban finale çıktı. Final müsabakası henüz tamamlanmadı. Şampiyon belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

        GÜREŞTE ELMALI'NIN YERİ VE ÖNEMİ

        Bazı tarihi kaynaklara göre ilk Alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesi, ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlardaki yerini alıyor.

        Tarihi kaynaklardaki bilgiye göre Elmalı, amacı sağlıklı, sportmen ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek olan yağlı güreş geleneğini en iyi sürdüren bölgeler arasında bulunuyor.

        Organizasyonun bir başka yönü de yöre halkının maddi ve manevi desteği ile yine yöre halkına fayda sağlayacak eserlerin yapılmasına katkı sağlanması. Tespitlere göre, Elmalı'da son otuz yılda güreş gelirleri ile Elmalı Lisesinin birinci katı, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyuna yardım, spor tesisleri ve Elmalı Müzesi'nin yapımı için maddi kaynak sağlandı.

        Kovid-19 salgınına kadar kültür ve sanat şenlikleri olarak süre gelen Elmalı güreşleri, bir eğlence ve festival havasında geçiyordu. İlçe halkı ve köylerden gelenler, özellikle 1975'li yıllara kadar Mehter Takımı ve seyirlik oyun olan "Hart Hart Deveyi" izlemek için Cumhuriyet Meydanı'nı doldururdu. Güreşlerin başlangıcından bir hafta öncesinde sempozyumlar, sergiler düzenleniyor ve güreş günlerinden birkaç gün öncesi akşamları sanatçılar davet edilerek halk konserleri veriliyordu.
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