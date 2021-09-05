İsmail Balaban damga vurdu! Elmalı güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2021? Elmalı güreşleri D MAX canlı izleme linki

Dünyanın en eski spor organizasyonlarından Elmalı yağlı güreşlerinin 669'uncusu bugün düzenlendi. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri programını merak edenler için Elmalı güreşleri saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Balaban kimdir? Elmalı güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2021? şeklindeki soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. Antalya'nın Elmalı ilçesinde bugün yapılan Elmalı yağlı güreşlerinde finale kalan isimler belli oldu. İşte o isimler ve başpehlivanlık final müsabakasının başlayacağı saat ile D MAX canlı izleme linki...
ELMALI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANLIK FİNAL MÜSABAKASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Elmalı Yağlı Güreşlerinin yarı finali 15.00'da yapıldı.
Final maçları da saat 17.00'da gerçekleşecek. Tüm bu müsabakaları Dmax ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.
D MAX CANLI İZLEME LİNKİ
KAZANAN İSMAİL BALABAN!
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban kazandı.
İSMAİL BALABAN ÇİMLERDE!
Elmalı güreşlerinde dikkatleri üzerine çeken İsmail Balaban Kırkpınar Güreşleri'ne katılmamıştı. Balaban, Elmalı Güreşleri'nde kıspetini tekrar giydi ve çeyrek finale kadar çıkmayı başardı. Henüz Elmalı'da başpehlivan birinciliği bulunmayan İsmail Balaban'ın 2015 ve 2018 ve 2019'da finale çıktığı, 2016 ve 2017'de de 3. olduğu biliniyor.
İSMAİL BALABAN KİMDİR, KAÇ, YAŞINDA, NERELİ?
İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, er meydanının yıldızları arasına sayılıyor.