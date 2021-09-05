Elneny sakatlandı Pjanic geldi

Pjanic transferinde önemli bir detay ortaya çıktı. UEFA'ya verilecek liste öncesi birçok ismi gündemine alan Beşiktaş'ta listenin başında Elneny bulunuyordu. Arsenal'li oyuncu için G.Saray devreye girmiş fakat siyah- beyazlılar büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Elneny Brentford ile oynanan hazırlık maçında sakatlanınca Beşiktaş transferden vazgeçti ve Miralem Pjanic üzerinde yoğunlaştı ve yıldız ismi kadrosuna kattı.
Pjanic transferi Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı.
Pjanic transferi Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı.