GS APP nedir, nasıl canlı izlenir? Galatasaray APP ücretli mi, parası ne kadar? Üyelik iptali nasıl yapılır? soruları GS taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Galatasaray hazırlık maçlarını GS APP uygulaması ile izlemek isteyen futbolseverler uygulama hakkında araştırmalar yapıyor. Galatasaray - Farul Constanta hazırlık maçı da GS APP uygulaması ile canlı ve kesintisiz izlenebiliyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada uygulamada futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takiplerinin yer aldığı belirtildi. İşte GS APP üyeliği hakkında detaylı bilgiler...
GALATASARAY APP ÜCRETLİ Mİ, PARASI NE KADAR?
GS APP uygulamasında üyelik oluşturmak gerekiyor. Uygulama ücretlidir.
TÜRKİYE GS APP ÜYELİK ÜCRETİ
Aylık ücreti: 14.99 TL'dir.
6 aylık üyelik isteyenler için de 73.99 TL istenmektedir.
12 aylık üyelik ücreti ise 124,99 TL'dir.
YURTDIŞI GS APP ÜYELİK ÜCRETLERİ
Aylık: 4.99€
6 Aylık: 23.99€
12 Aylık: 41.99€
GS APP NEDİR, NASIL CANLI İZLENİR?
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada GS APP uygulaması ile ilgili şu açıklama yapıldı;
"Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak. Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkanı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca yüzde 10 indirim avantajı sunacak. Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar."
AppStore'dan indirmek için (IOS)TIKLAYIN
Play Store'dan indirmek için (Android) TIKLAYIN
GS APP ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?
GS APP üyesi, dilediği zaman tek taraflı olarak üye hesabını kapatabilir. Üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini Galatasaray Müşteri Hizmetlerine ileterek Üye Hesabının sonlandırılmasını talep edebilir.
Üyelik, Üye'nin bu yöndeki talebini Galatasaray'a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin Galatasaray tarafından tamamladığı anda sona erer. Galatasaray'ın üyeliğin sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.