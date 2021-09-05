GS APP nedir, nasıl canlı izlenir? Galatasaray APP ücretli mi, parası ne kadar? Üyelik iptali nasıl yapılır?

GS APP NEDİR, NASIL CANLI İZLENİR?

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada GS APP uygulaması ile ilgili şu açıklama yapıldı;

"Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak. Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkanı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca yüzde 10 indirim avantajı sunacak. Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar."

AppStore'dan indirmek için (IOS)TIKLAYIN

Play Store'dan indirmek için (Android) TIKLAYIN

GS APP ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

GS APP üyesi, dilediği zaman tek taraflı olarak üye hesabını kapatabilir. Üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini Galatasaray Müşteri Hizmetlerine ileterek Üye Hesabının sonlandırılmasını talep edebilir.

Üyelik, Üye'nin bu yöndeki talebini Galatasaray'a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin Galatasaray tarafından tamamladığı anda sona erer. Galatasaray'ın üyeliğin sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.