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    • Spor
    • 05.09.2021 11:33
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    • 05.09.2021 11:33
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    Trabzonspor'da sol beke 3 aday

    Transfer döneminin bitmesine günler kala sol bek arayışlarını hızlandıran Trabzonspor takviye yapmak istiyor. Bordo-mavili ekibin hedefinde 3 isim var.

    Trabzonspor’da sol beke 3 aday

    Türkiye'de yaz transfer döneminin sonlarına gelinirken, Trabzonspor da son transferini yapmak için uğraşıyor. Bordo-Mavililer'in hedefinde ise sol bek transferi var. Bu anlamda Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'nin formasını giyen 19 yaşındaki Irakli Azarovi, listenin ilk sırasında yer alıyor. Ancak işini şansa bırakmak istemeyen Karadeniz ekibinin gündemine 2 isim daha geldi. Fanatik'in haberine göre özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu mevki için genç yeteneklere yönelmesinden ötürü yine Gürcistan'da Dinamo Tbilisi'de görev yapan 21 yaşındaki Levan Kharabadze de Karadeniz ekibinin gündeminde.

    AZAROVİ OLMAZSA...
    Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasını giyen ve takımda sol bek konusunda 3. oyuncu konumuna düşen 21 yaşındaki Domagoj Bradaric'in de en azından 1 yıllığına kiralanma ihtimali bulunuyor. Ama yine de Bordo-Mavililer'in ilk hedefi Azarovi olacak. Iraklı oyuncu ile anlaşma sağlanamazsa Kharabadze ve Bradic'ten birisi kadroya katılmaya çalışılacak.

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