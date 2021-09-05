Galatasaray Farul Constanta saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Farul Constanta hazırlık maçı şifresiz canlı izleme linki

Cicaldau ve Morutan'ın Galatasaray'a imzasına değinen Hagi, "Kariyerlerinde oldukça büyük adımlar attılar. Çok büyük bir kulüpte oynayacaklar. İkisini de iyi şanslar diliyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada bugünkü karşılaşmayla ilgili, ''Galatasaray - Farul Constanta hazırlık karşılaşması, 5 Eylül Pazar günü saat 11.00'de canlı yayınla sadece GS APP'te'' ifadelerine yer verildi.

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