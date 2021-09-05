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    • 05.09.2021 10:33
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    • 05.09.2021 10:35
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    Galatasaray Farul Constanta saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Farul Constanta hazırlık maçı şifresiz canlı izleme linki

    Galatasaray bugün Hagi’ninde teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta takımıyla karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 4. haftasında sarı kırmızılar milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Farul Constanta ile hazırlık maçına çıkacak. Peki Galatasaray Farul Constanta saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak Galatasaray Farul Constanta hazırlık maçı şifresiz canlı izleme linki...

    takvim.com.tr
    Galatasaray Farul Constanta hazırlık maçı şifresiz canlı izleme linki

    Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye girecek Galatasaray, öncesinde milli maç nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için Farul Constanta ile bugün hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray - Farul Constanta maçını izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Farul Constanta saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Farul Constanta hazırlık maçı şifresiz canlı izleme linkine nasıl ulaşabilirim? sorularına yanıt arıyor. İşte kıyasıya mücadelenin yaşanacağı maçla ilgili detaylar...

    GALATASARAY FARUL CONSTANTA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Galatasaray ile Farul Constanta arasında oynanacak hazırlık maçı 5 Eylül Pazar günü yani bugün saat 11.00'de başlayacak. Karşılaşma GS App'ten canlı yayımlanacak.

    Efsane oyuncu Hagi'nin teknik direktörlük görevinde bulunduğu Farul Constanta, Romanya 1. Ligi'nde mücadele ediyor. Constanta 7 maçta topladığı 12 puanla 5. sırada yer alıyor.

    Cicaldau ve Morutan'ın Galatasaray'a imzasına değinen Hagi, "Kariyerlerinde oldukça büyük adımlar attılar. Çok büyük bir kulüpte oynayacaklar. İkisini de iyi şanslar diliyorum" diye konuştu.

    Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada bugünkü karşılaşmayla ilgili, ''Galatasaray - Farul Constanta hazırlık karşılaşması, 5 Eylül Pazar günü saat 11.00'de canlı yayınla sadece GS APP'te'' ifadelerine yer verildi.

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    Maçı canlı izlemek için uygulamayı indirmek gerekecek.
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    Haberler Spor Galatasaray Farul Constanta saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Farul Constanta hazırlık maçı şifresiz canlı izleme linki
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