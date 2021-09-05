Fenerbahçe'de Miguel Crespo bombası

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'den sürpriz transfer... Sarı-Lacivertliler, Portekiz'in Estoril takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını internet sitesinden açıkladı.
BUGÜN İSTANBUL'DA...
Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'da olacak. Crespo sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.
MALİYETİ AÇIKLANMADI
Portekizli Miguel Crespo'nun transferinin maliyeti ise açıklanmadı. 24 yaşındaki futbolcunun, kaptan Luiz Gustavo'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtiliyor.
VİTOR ÖNERDİ, YÖNETİM ALDI
F.Bahçe'nin hocası Vitor Pereira'nın vatandaşı Crespo'nun alınması için ısrarcı olduğu, bunun üzerine de transferin bittiği öğrenildi.
BUGÜN İSTANBUL'DA...
Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'da olacak. Crespo sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.
MALİYETİ AÇIKLANMADI
Portekizli Miguel Crespo'nun transferinin maliyeti ise açıklanmadı. 24 yaşındaki futbolcunun, kaptan Luiz Gustavo'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtiliyor.
VİTOR ÖNERDİ, YÖNETİM ALDI
F.Bahçe'nin hocası Vitor Pereira'nın vatandaşı Crespo'nun alınması için ısrarcı olduğu, bunun üzerine de transferin bittiği öğrenildi.