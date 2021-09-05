Pereira milli arada fena yükleniyor!

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman yüksek tempode geçti. İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde sahada çalışırken, Pelkas saha çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Novak sahada özel programlar eşliğinde çalışmalarına başladı.
JOSE SOSA'DA GERİLME VAR!
Alt adale gurubunda gerilme tespit edilen Jose Sosa, dün tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı bir programla çalıştı.
GÖZLER MİHA ZAJC'TA
Yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce gönderilecek isimler listesinin ilk sıralarında yer alan ancak gerek antrenmanlarda gerekse de hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik direktör Vitor Pereira'nın "Kalsın" diye rapor verdiği Miha Zajc için önemli gelişmeler yaşanıyor. Max Meyer'in ardından orta alana Miguel Crespo'yu transfer eden Fener'de orta saha sayısı bir hayli arttı. Bu durumda Zenit'ten teklif alan Miha Zajc'ın satılma durumu ortaya çıktı. Ancak yönetimin buna tek başına karar vermeyecek. Pereira'nın izin vermesi durumunda Miha Zajc, Rusya'nın yolunu tutacak.
SERDAR: HER ZAMAN HAZIRIM
MIN Jae Kim transferiyle yedek kalan ancak yine de zaman zaman forma giyen Serdar Aziz, "Ben kendimi her zaman hazır tutuyorum" diye konuştu.
CANER&CAULKER'DA GERİ SAYIM BAŞLADI
Caner Erkin'in Çaykur Rizespor ile Steven Caulker'ın ise Gaziantep FK ile imza aşamasında olduğu bildirildi.
JOSE SOSA'DA GERİLME VAR!
Alt adale gurubunda gerilme tespit edilen Jose Sosa, dün tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı bir programla çalıştı.
GÖZLER MİHA ZAJC'TA
Yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce gönderilecek isimler listesinin ilk sıralarında yer alan ancak gerek antrenmanlarda gerekse de hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik direktör Vitor Pereira'nın "Kalsın" diye rapor verdiği Miha Zajc için önemli gelişmeler yaşanıyor. Max Meyer'in ardından orta alana Miguel Crespo'yu transfer eden Fener'de orta saha sayısı bir hayli arttı. Bu durumda Zenit'ten teklif alan Miha Zajc'ın satılma durumu ortaya çıktı. Ancak yönetimin buna tek başına karar vermeyecek. Pereira'nın izin vermesi durumunda Miha Zajc, Rusya'nın yolunu tutacak.
SERDAR: HER ZAMAN HAZIRIM
MIN Jae Kim transferiyle yedek kalan ancak yine de zaman zaman forma giyen Serdar Aziz, "Ben kendimi her zaman hazır tutuyorum" diye konuştu.
CANER&CAULKER'DA GERİ SAYIM BAŞLADI
Caner Erkin'in Çaykur Rizespor ile Steven Caulker'ın ise Gaziantep FK ile imza aşamasında olduğu bildirildi.