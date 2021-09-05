5 maçtır galip gelemeyen Milliler, Cebelitarık’ta galibiyet hasretini bitirdi

Şampiyonası ve Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı son 5 resmi maçta galip gelemeyen A Milli Takımımız, Cebelitarık karşısında aldığı 3 puanla moral buldu. Ay-Yıldızlılar, 3 puanı 3 golle alarak ayrıca Mart 2021'den (3-0 vs Norveç) bu yana en farklı galibiyetini aldı. Dünya Kupası Elemeleri'nde evimizde oynadığımız son iki maçta Letonya ve Karadağ karşısında 4 puan bırakan takımımız, Cebelitarık galibiyetiyle gruptaki liderliğini de devam ettirdi. Ay-Yıldızlılar aldığı galibiyetle taraftarları da sevindirdi.