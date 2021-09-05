Zaidu'nun Fenerbahçe'ye transferi an meselesi





Sarı-Lacivertli kurmaylar oyuncunun yıllık ücretinin tamamını vermeyi kabul etti. Ancak Porto kulübünün bir miktar kiralama ücreti talep ettiği, bunun yanında satın alma opsiyonu bedelinde anlaşmazlık olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe ile Portolu yetkililerin pazarlıkları dün gün boyunca devam etti.



Görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor. Orta bir yol bulunması durumunda Zaidu'nun çubuklu formayı giyebileceği ve bugünün son derece kritik olduğu ifade ediliyor.