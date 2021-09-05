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    Zaidu'nun Fenerbahçe'ye transferi an meselesi

    Nijeryalı sol bek Zaidu için Porto’ya kiralama teklifini yapan Fenerbahçe, Portekiz kulübü ile pazarlık aşamasına geçti. Sarı-Lacivertliler oyuncunun yıllık ücretini vermeyi kabul etti.

    Zaidu an meselesi

    Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Sarı- Lacivertliler sol kanat için gündemine aldığı 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Zaidu Sanusi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Porto kulübüne iletti.



    Sarı-Lacivertli kurmaylar oyuncunun yıllık ücretinin tamamını vermeyi kabul etti. Ancak Porto kulübünün bir miktar kiralama ücreti talep ettiği, bunun yanında satın alma opsiyonu bedelinde anlaşmazlık olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe ile Portolu yetkililerin pazarlıkları dün gün boyunca devam etti.

    Görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor. Orta bir yol bulunması durumunda Zaidu'nun çubuklu formayı giyebileceği ve bugünün son derece kritik olduğu ifade ediliyor.



    ZAİDU TRANSFERİNİ PEREİRA İSTİYOR...
    Önceki yıllarda Porto'nun teknik direktörlüğünü yapan Pereira'nın Zaidu'yu yakından tanıdığı ve transferini bizzat kendisinin istediği öğrenildi. Zaidu, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 25 maça çıktı. Toplam 137 ikili mücadele kazandı. 32 pas arası yaparken yüzde 80 pas yüzdesi ile oynadı.
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