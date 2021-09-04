Türkiye Hollanda maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Hollanda bronz madalya (üçüncülük) maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GUİDETTİ: ÇOK GENÇ BİR TAKIMIZ

Ay-Yıldızlılar'ın hocası Giovanni Guidetti, kaybedilen mücadele sonrasında şunları söyledi: "Elimize çok fazla şans geldi ama hala bu stres anlarıyla mücadele etmek için çok genç bir takımız. Turnuvanın en iyi takımına karşı kaybettik. Sadece finali onlara karşı oynamak yerine, yarı finalde onlarla karşılaştık."