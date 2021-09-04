Türkiye Hollanda maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Hollanda bronz madalya (üçüncülük) maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Hollanda maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Hollanda bronz madalya (üçüncülük) maçı hangi kanalda? Soruları gündemde merak edilerek araştırılıyor. Turnuvada ilk mağlubiyetini Sırbistan karşısında alan Filenin Sultanları, üçüncülük maçında bugün Hollanda'yı devirip kapanışı güzel yapmayı amaçlıyor. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Hollanda voleybol maçı 4 Eylül 2021 tarihinde saat 18.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye-Hollanda üçüncülük voleybol maçı TRT 1'de naklen yayınlanacak.
YARI FİNALE NASIL GELDİK?
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yapmıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi; Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı devirip, 5'te 5 ile gruptan lider çıktı. Ay-Yıldızlılar, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde Polonya'yı geçti.