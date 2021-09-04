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    • Spor
    • 04.09.2021 13:21
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    • 04.09.2021 13:21
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    Türkiye Hollanda maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Hollanda bronz madalya (üçüncülük) maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Filenin Sultanları Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Dün Sırbistan maçında 3-1 yenilen Filenin Sultanları, bugün yapılacak üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Ay- Yıldızlılar bronz madalya almak için ter dökecek. Turnuvada ilk mağlubiyetini alan Filenin Sultanları, Hollanda'yı devirip kapanışı güzel yapmayı amaçlıyor. Bu gelişmelerin ardından heyecanlı karşılaşmayı izleyecek olan sporseverler 'Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte maç hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye Hollanda maçı saat kaçta? Filenin Sultanları üçüncülük maçı hangi kanalda?

    Türkiye Hollanda maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Hollanda bronz madalya (üçüncülük) maçı hangi kanalda? Soruları gündemde merak edilerek araştırılıyor. Turnuvada ilk mağlubiyetini Sırbistan karşısında alan Filenin Sultanları, üçüncülük maçında bugün Hollanda'yı devirip kapanışı güzel yapmayı amaçlıyor. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

    TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye-Hollanda voleybol maçı 4 Eylül 2021 tarihinde saat 18.00'de başlayacak.

    TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Türkiye-Hollanda üçüncülük voleybol maçı TRT 1'de naklen yayınlanacak.

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    YARI FİNALE NASIL GELDİK?

    Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yapmıştı. Giovanni Guidetti'nin ekibi; Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı devirip, 5'te 5 ile gruptan lider çıktı. Ay-Yıldızlılar, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde Polonya'yı geçti.

        YİNE SIRBİSTAN!

        Yarı finalde ise rakip 2019 yılında finalde kaybettiğimiz Sırbistan oldu. 37 sayı kaydeden Boskovic'i durduramayan Milliler, maçı 3-1 kaybetti ve şampiyonluk şansını yitirdi. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

        GUİDETTİ: ÇOK GENÇ BİR TAKIMIZ

        Ay-Yıldızlılar'ın hocası Giovanni Guidetti, kaybedilen mücadele sonrasında şunları söyledi: "Elimize çok fazla şans geldi ama hala bu stres anlarıyla mücadele etmek için çok genç bir takımız. Turnuvanın en iyi takımına karşı kaybettik. Sadece finali onlara karşı oynamak yerine, yarı finalde onlarla karşılaştık."
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        Haberler Spor Türkiye Hollanda maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Hollanda bronz madalya (üçüncülük) maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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