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    • 04.09.2021 15:13
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    Fransa'dan Fenerbahçe için Khephren Thuram iddiası

    Fransız medyası, Nice’de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Khephren Thuram’ın Fenerbahçe’nin radarında olduğunu iddia etti. 2019 yılından beri Nice’de forma giyen yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro… Thuram, 2019 yılında Monaco’dan Nice’e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ligue 1’de 46 maça çıkan genç yeteneğin 3 golü bulunuyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe için Khephren Thuram iddası

    Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, üst üste yaptığı flaş transferlerle taraftarını umutlandırdı… Son olarak Max Meyer ve Merghim Berisha'yı kadrosuna katan Sarı Kanarya için Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



    Fransız medyası, Nice'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Khephren Thuram'ın Fenerbahçe'nin radarında olduğunu iddia etti. Genç yıldızın Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Thuram 6 numaranın dışında 8 numarada da görev yapıyor.

    Sarı-Lacivertliler, bu sezon transferde genç isimlere imza attırarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Thuram'a Fenerbahçe dışında İspanya ve İtalya'dan da transfer tekliflerinin olduğu öğrenildi.

        2019 yılından beri Nice'de forma giyen yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro…

        Thuram, 2019 yılında Monaco'dan Nice'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Ligue 1'de 46 maça çıkan genç yeteneğin 3 golü bulunuyor.

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