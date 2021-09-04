Fransa'dan Fenerbahçe için Khephren Thuram iddiası

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, üst üste yaptığı flaş transferlerle taraftarını umutlandırdı… Son olarak Max Meyer ve Merghim Berisha'yı kadrosuna katan Sarı Kanarya için Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.