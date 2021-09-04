İşte Mostafa Mohamed gerçekleri! Transferi neden gerçekleşmedi?

Fransa'da transfer penceresinin kapandığı son gün olan 31 Ağustos'ta Bourdeax için sağlık kontrolünden dahi geçen Mostafa Mohamed, gerekli evrakların yetişmemesi sebebiyle Galatasaray'a geri dönmek zorunda kalmıştı.
Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kiraladığı Mohamed için bonservisini elinde bulunduran Zamalek'e, "Bourdeaux'tan gelecek olan para ile Mohamed'in satın alma opsiyonu olan 4 milyon Dolar'ı ödeyelim" teklifinde bulunduğu, Mısır kulübünün ise bu öneriyi reddettiği öğrenildi.
Galatasaray'ın tüm ısrarlarına rağmen Zamalek'in 4 milyon Dolar'lık ödemeyi almadığı için Mohamed ile ilgili gerekli belgeleri Sarı-Kırmızılı kulübe göndermediği ve bu transferin böylelikle gerçekleşmediği ortaya çıktı.