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    • Spor
    • 04.09.2021 13:12
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    • 04.09.2021 13:44
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    İşte Mostafa Mohamed gerçekleri! Transferi neden gerçekleşmedi?

    Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Mostafa Mohamed'i Avrupa'da transferin son günü olan 31 Ağustos'ta Fransız ekibi Bordeaux istemiş, ancak transferin evrakların yetişmemesi sebebiyle gerçekleşmediği bildirilmişti. Mohamed'in transferinin gerçekleşmemesinin asıl sebebinin ise zaman değil, maddi nedenlerden dolayı olduğu ortaya çıktı. Haberin detayları...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Mohamed transferi neden gerçekleşmedi?

    Fransa'da transfer penceresinin kapandığı son gün olan 31 Ağustos'ta Bourdeax için sağlık kontrolünden dahi geçen Mostafa Mohamed, gerekli evrakların yetişmemesi sebebiyle Galatasaray'a geri dönmek zorunda kalmıştı.

    Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kiraladığı Mohamed için bonservisini elinde bulunduran Zamalek'e, "Bourdeaux'tan gelecek olan para ile Mohamed'in satın alma opsiyonu olan 4 milyon Dolar'ı ödeyelim" teklifinde bulunduğu, Mısır kulübünün ise bu öneriyi reddettiği öğrenildi.

    Galatasaray'ın tüm ısrarlarına rağmen Zamalek'in 4 milyon Dolar'lık ödemeyi almadığı için Mohamed ile ilgili gerekli belgeleri Sarı-Kırmızılı kulübe göndermediği ve bu transferin böylelikle gerçekleşmediği ortaya çıktı.

        Mohamed için yaklaşık 7 milyon Euro'ya Bourdeaux ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibinden gelen paranın 4 milyon Dolar'lık kısmını Zamalek'e yatırıp bu transferi sonlandırmayı planlasa da Mısır ekibinin parayı peşin istemesi ile transfer suya düşmüş oldu.

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