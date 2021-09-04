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    Trabzonspor'da Nwakaeme mutlu sona yakın

    Trabzonspor'da Nwakaeme ilk 3 haftada gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nijeryalı yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Tecrübeli futboluyla görüşlere başlanırken herhangi bir problemin olmadığı ve oyuncunun da Trabzonspor ile yolunda devam etmek istediği öğrenildi.

    Nwakaeme’de mutlu sona yakın

    Trabzonspor'da Nwakaeme ilk 3 haftada gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nijeryalı yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Tecrübeli futboluyla görüşlere başlanırken herhangi bir problemin olmadığı ve oyuncunun da Trabzonspor ile yolunda devam etmek istediği öğrenildi. Takımda kaptanlık da yapan ve taraftarın sevgili olan Nwakaeme ile görüşmelerde bir pürüz çıkmayacağını düşünen yönetim de oyuncuyla kısa sürede yeni sözleşme yapmayı planlıyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da Nwakaeme mutlu sona yakın
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