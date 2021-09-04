Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımımız devleşti! Altın madalyayı getirdi

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Golbol Kadın Milli Takımımız, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda ABD ile final oynadı.

Rakibini eze eze yenerek altın madalyaya uzandı.

ABD ekibini 9-2 mağlup eden millilerimiz, Rio 2016'nın ardından üst üste ikinci şampiyonluğu kazandı. 84 milyonun göğsünü kabarttı.

Galibiyete ulaşan millilerimizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan arayarak tebrik etti.

Türk ekibi Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşuyor.

GOLBOL NEDİR?

Görme engellilere özgü bir takım sporu. 2. Dünya Savaşı gazilerinin rehabilitasyonu amacıyla icat edildi. 3'er kişilik iki takım halinde, zilli bir topla elle oynanır. Top havadan atılırsa faul verilir.