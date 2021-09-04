Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerindeki 5. maçında Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşacak

2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Milli Takımımız bu akşam 5. sınavını Cebelitarık deplasmanında verecek. Victoria Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek.

Karadağ karşısında son saniye şokunu yaşamasına rağmen 8 puanla lider durumda olan Ay-Yıldızlılar, Cebelitarık önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Milliler'de sarı sart cezalısı Burak Yılmaz takımdaki yerini alamayacak.

İngitere'nin tutumu nedeniyle Karadağ önünde forma giyemeyen Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak ise takıma katıldı. Grubumuzda bu akşam ayrıca Letonya- Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak. Milli Takımımız bu akşam tarihindeki 597. maçına çıkacak. Ay-Yıldızlılar'ın hedefi 227. galibiyetini almak.

CEBELİTARIK İLE İLK MAÇIMIZ

Milli Takımımız bu akşak Cebelitarık ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. 2013 yılında UEFA tarafından tanınan Cebelitarık gruptaki 4 maçını da farklı skorlarla kaybetti.