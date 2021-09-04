Galatasaray, Benfica'nın yıldız oyuncusu için bekleyişini sürdürüyor: Sonuna kadar Gedson

Galatasaray transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar, orta saha transferi için eski yıldızını beklemeyi sürdürüyor. Cimbom, Benfica'nın yıldız orta sahası Gedson Fernandes için tüm şartları zorlayacak.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli genç yıldız performansıyla Teknik Direktör Fatih Terim'in beğenesini kazanmıştı. Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Benfic Yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Portekiz ekibi şu anda Gedson Fernandes'i bırakmaya sıcak bakmıyor. Ancak Galatasaray şartları kendi lehine çevirebilir. Süper Lig'de transfer sezonu 8 Eylül'de sona erecek. Aslam o tarihe kadar bir orta saha transferi yapacak.