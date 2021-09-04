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    • 04.09.2021 17:03
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    • 04.09.2021 17:45
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    Türkiye Hollanda canlı izle! Filenin Sultanları Hollanda üçüncülük maçı TRT1 canlı yayın izle!

    Filenin Sultanları, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük maçları 4 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Maçı naklen takip etmek isteyenler Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle seçeneğini araştırıyor. Filenin Sultanları Hollanda üçüncülük maçı TRT1 canlı yayın izle seçeneği haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte maça dair bilgiler...

    Türkiye-Hollanda | CANLI

    A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Hollanda voleybol maçında bugün Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan takım belli olacak. Bilindiği üzere Polonya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın oynandığı saatlerde Türkiye Hollanda canlı izle seçeneği sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte Filenin Sultanları Hollanda üçüncülük maçı TRT1 canlı yayın izle seçeneği...

    TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

    Filenin Sultanları, üçüncülük maçında 4 Eylül Cumartesi günü yani bugün TSİ 18.00'de Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

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    İşte merak edilenler;

    TÜRKİYE: 1 - SIRBİSTAN: 3

    Salon: Stark Arena

    Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)

    Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın)

    Sırbistan: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Rasic, Ognjenovic (Silvija Popovic, Lazovic, Caric, Mirkovic)

    Setler: 34-32, 26-28, 23-25, 13-25

    Süre: 126 dakika (42, 34, 28, 22)

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 yenildi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı.

        Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.

        İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1

        A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

        Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

            Finale yükselen Sırbistan'da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

            Türkiye, Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle yarın üçüncülük müsabakasında karşılaşacak.
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            Haberler Spor Türkiye Hollanda canlı izle! Filenin Sultanları Hollanda üçüncülük maçı TRT1 canlı yayın izle!
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