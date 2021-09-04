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    Çağdaş Atan Göztepe’ye (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Göztepe, Çağdaş Atan'a dümen kırdı. İzmir ekibinin, Alanyaspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 41 yaşındaki genç teknik adamla masaya oturacağı öğrenildi. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Çağdaş Atan Göztepe’ye

    Göztepe, Çağdaş Atan'a dümen kırdı. İzmir ekibinin, Alanyaspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 41 yaşındaki genç teknik adamla masaya oturacağı öğrenildi.

    MUHAMMET DEMİR G.ANTEP'TE
    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Başakşehir'den Muhammet Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Son iki sezonu Gaziantep'te kiralık geçiren Muhammet'in bu kez bonservisiyle alındığı duyruldu.

    MARCAO'YA AF ÇIKTI
    G.Saray, UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde UEFA'ya futbol takımının kadro listesini gönderdi. Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç men cezası verdiği, kulüp yönetiminin de 150 bin Euro para cezası uyguladığı Brezilyalı futbolcu Marcao'ya da kadroda yer verildi. Sarı- Kırmızılılar'da Emre Akbaba, Aytaç Kara, Fatih ve Oğulcan Çağlayan UEFA kadrosunda kendisine yer bulamadı. Berk ve Atalay gibi gernçler ise kadroda yazılan isimler oldu.

        ELNENY CİMBOM'A PAHALI GELDİ!
        G.Saray, Arsenal'den Elneny transferinde oyuncunun maliyeti nedeniyle geri adım attı. Arsenal Mısırlı orta saha oyuncusu için 2 milyon Euro kiralama bedeli istedi. Elneny'nin yıllık maaşı ise 2.5 milyon Euro. Mısırlı orta sahanın bir yıllık maliyeti 4.5 milyon Euro'ya bulacağı için transferinden vazgeçildi.

        YUNUS A.DEMİR'DE G.SARAY,
        A.Demir'in bonservisiyle istediği Yunus Akgün'ü geçen sezon olduğu gibi Adana ekibine kiraladı.

        ASLAN'DA AKBABA ALANYA'YA DÖNÜYOR
        G.Saray'da kadroya giremeyen Emre Akbaba eski takımı Alanyaspor ile anlaştı. Deneyimli futbolcunun 1 yıllığına Akdeniz ekibine kiralanacağı, oyuncunun maaşını Alanya'nın ödeyeceği öğrenildi.

            BERISHA VE MEYER SİFTAH YAPTI
            Fenerbahçe,             Sivasspor maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Sarı Lacivertli ekibe önceki gün transfer olan Kosova asıllı Alman golcü Mergin Berisha ile Alman orta saha Max Meyer yeni takımı ile ilk antrenmanına dün çıktı. Milli takım kampında olan oyuncular idmanda yer almadı. F.Bahçe, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile devam edecek.

            FENER'E 3 MÜJDE BİRDEN
            Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen İrfancan Kahveci ile Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara başladı. Lig öncesi omzu çıkan Pelkas ise takımdan ayrı saha çalışmalarına start verdi.

            DÖRT YILDIZIN İSMİ UEFA LİSTESİNE GİRDİ
            Fenerbahçe'de Min Jae Kim ile birlikte yeni transferler Diego Rossi, Max Meyer ve Mergin Berisha'ın isimleri UEFA listesine dahil edildi. Bu dört oyuncu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyebilecçekler. F.Bahçe, play off turunda eksik bir kadro ile mücadele etmişti.

                FİLENİN EFELERİ DOLUDİZGİN
                CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yendi. CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı. Maçta ilk seti 25-16 hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, ikinci sette geriden gelerek beş set sayısını da değerlendiremeyince İspanya seti 31-29 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette beş sayı geriye düşmesine rağmen toparlanan ve seti 27-25 alan milliler, çekişmeye sahne olan dördüncü seti de 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı. Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı. Takımımız yarın 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

                ÜMİTLER KÖTÜ BAŞLADI
                Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Belçika'ya karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 31 ve 81. dakikalarda Openda ile 90+1 Vertessen kaydetti. Milli Takımımız, Ali Akman ile birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.

                TURKCELL GRANFONDO İÇİN GERİ SAYIM
                Turkcell GranFondo İzmir yol bisiklet yarışı, 5 Eylül Pazar günü düzenlenecek. 20'den fazla ülkeden yaklaşık 1.500 amatör ve profesyonel bisikletçi bu kez pedallarını, orman yangınlarında ve sel felaketlerinde zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimine destek için çevirecek.

                    İSTANBUL GP'SİNE ÇOK BÜYÜK İLGİ
                    Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 8-10 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yabancı yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, yaklaşık 100 milyon dolar kazanç beklediklerini söyledi. Hezber, "Bilet satışları çok iyi gidiyor. Ciddi bir yabancı ilgisi var. Formula 1 yarışlarında bunun oranı yüzde 50. Yurt dışından misafirlerimizi ağırlayacağız. Bunun ekonomiye direkt katkısı çok yüksek" dedi.

                    EN DEĞERLİSİ UĞURCAN ÇAKIR
                    A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, Süper Lig'in en değerli kalecisi unvanını korudu. Bordo- Mavililerin 25 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaşlı futbolcu Miralem Pjanic'in ardından ise ligde en değerli oyuncu oldu. Bordo-mavililerin 25 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaşlı futbolcu Miralem Pjanic'in ardından ise ligde en değerli oyuncu oldu. Uğuarcan Çakır, Avrupa piyasasında en değerli 21 kaleci arasında yer alıyor.

                    FIRSAT TRANSFERİ İSTİYOR!
                    Takımda                     yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, "Fırsat transferi olursa iyi ve direkt takıma katkı yapabilecek genç oyuncular için takıma takviye yapalım" isteğinde bulundu. Fırtına, transferin son günleri yaklaşırken zor da olsa yerli oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürecek.

                        TRABZON'DA AZAROVİ İÇİN GERİ SAYIM!
                        Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Dinamo Batumi forması giyen sol bek Irakli Azarovi için kulübüyle görüşmeler sürüyor. 19 yaşındaki futbolcunun transferinin tamamlanması bekleniyor.

                        GÜVEN YALÇIN'A DEVLER LİGİ ŞOKU
                        Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için kadrosunu dün UEFA'ya gönderdi. Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in de yer aldığı kadroda, Can Bozdoğan ve Umut Meraş da bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la yıldızı barışmayan Güven Yalçın'ın ise listede olmaması dikkatleri çekti. Öte yandan Beşiktaş yönetimi uzun süredir başını ağrıtan Adem Ljajic krizini çözdü. İstanbul'a gelen Sırp yıldızın menajeriyle anlaşma sağlandı ve sözleşme fesh edildi. Yıllık maaşının yarısını alarak Beşiktaş'tan ayrılan Ljajic, Rus kulüpleri ile görüşme yapıyor.

                        16 MİLYON 'LUK OPERASYON
                        Beşiktaş yönetimi müthiş hamleleriyle transfer dönemine damgasını vurdu. Tam 11 transfer yapan Siyah-Beyazlılar ekonomik anlamda da çok başarılı bir operasyona imza attı. Beşiktaş'ın 11 yeni isme vereceği yıllık maaş 15.9 milyon Euro oldu. Batshuayi 3.1 milyon Euro'luk maaşıyla zirvede yer alırken, Teixeira'ya 2.3 milyon Euro, Pjanic'e ise 2 milyon 750 bin Euro ödenecek. En az maaşı 400 bin Euro ile Montero ve Can Bozdoğan alacak.
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                        Haberler Spor Çağdaş Atan Göztepe’ye (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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