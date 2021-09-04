Çağdaş Atan Göztepe’ye (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Göztepe, Çağdaş Atan'a dümen kırdı. İzmir ekibinin, Alanyaspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 41 yaşındaki genç teknik adamla masaya oturacağı öğrenildi.
MUHAMMET DEMİR G.ANTEP'TE
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Başakşehir'den Muhammet Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Son iki sezonu Gaziantep'te kiralık geçiren Muhammet'in bu kez bonservisiyle alındığı duyruldu.
MARCAO'YA AF ÇIKTI
G.Saray, UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde UEFA'ya futbol takımının kadro listesini gönderdi. Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç men cezası verdiği, kulüp yönetiminin de 150 bin Euro para cezası uyguladığı Brezilyalı futbolcu Marcao'ya da kadroda yer verildi. Sarı- Kırmızılılar'da Emre Akbaba, Aytaç Kara, Fatih ve Oğulcan Çağlayan UEFA kadrosunda kendisine yer bulamadı. Berk ve Atalay gibi gernçler ise kadroda yazılan isimler oldu.