A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün oynanacak Cebelitarık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Grupta Letonya ve Karadağ gibi favori olmayan iki takıma 4 puan bıraktıkları için üzgün olduğunu söyleyen Güneş, "Geçmiş maçların muhakemesinin yapıldığını biliyoruz ama geçmişe takılı kalmadan Cebelitarık maçına odaklanmak zorundayız" dedi.

Dünya Kupası'na katılmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti: "Eğer bizde futbol kültürü varsa, inanıyorum ki bu maçı alsaydık aynı eleştiriyi yapanlar, eleştirilerine devam edebilirlerdi ama bu şekilde olmazdı. Biz takım olarak kaybettiğimiz puanların üzüntüsünü elbette yaşıyoruz ama önümüze bakacağız. Şu anda lideriz, tam tersi de olabilirdi. Beklentiyi büyütmek de bazen sıkıntılı oluyor. Bize verilen bir görev var, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapamadığımızda da eleştirilirsek buna saygı duyarız. Biz sadece sahanın içine odaklanıyoruz. Gerisini sonra değerlendiririz. "

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ 11'DE OYNATACAĞIM

Şenol Güneş, Milli Takım kampına sonradan katılan Çağlar Söyüncü'yü Cebelitarık karşısında ilk 11'de oynatmayı düşündüğünü söyledi. Güneş, "Maça hazırız" dedi.