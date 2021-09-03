Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! Filenin Sultanları Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda destan yazmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi Sırbistan olmuştu ve bugün iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Maçı naklen takip etmek isteyenler Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle seçeneğini araştırıyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? İşte bilgiler...

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Sırbistan ile karşılaşacağı yarı final mücadelesinde Hollanda ve İtalya kadın voleybol takımları da karşı karşıya geliyor. Türkiye Sırbistan maçı saat 18.00'de başlayacak. Maç, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte maça dair bilgiler ve TRT 1 canlı izle seçeneği;