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    • Spor
    • 03.09.2021 17:51
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    • 03.09.2021 17:55
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    Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! Filenin Sultanları Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?

    Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Sırbistan voleybol maçı sonrası finale yükselen takım belli olacak ve gözler maça çevrildi. Bilindiği üzere Polonya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, yarı finale yükselmişti. Karşılaşmanın oynandığı saatlerde Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle seçeneği sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

    Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?

    Filenin Sultanları, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda destan yazmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi Sırbistan olmuştu ve bugün iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Maçı naklen takip etmek isteyenler Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle seçeneğini araştırıyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? İşte bilgiler...

    TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Sırbistan ile karşılaşacağı yarı final mücadelesinde Hollanda ve İtalya kadın voleybol takımları da karşı karşıya geliyor. Türkiye Sırbistan maçı saat 18.00'de başlayacak. Maç, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    İşte maça dair bilgiler ve TRT 1 canlı izle seçeneği;

    "FİLENİN SULTANLARI"NIN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ SIRBİSTAN

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti. Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.

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    Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

        Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı yarı final karşılaşması için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

        Milli takım, Nikola Tesla Havalimanı'nda Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un eşi Canan Aksoy ve Türk kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

        Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar yaptığı açıklamada, kendilerinin de heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Çok keyifli bir şekilde Belgrad'a vardık. Şu an her şey yolunda gidiyor. Takım olarak herkes sağlıklı. Bugünkü maça göre rakibimizi bekliyoruz." diye konuştu.

            Güzel işler başarmak istediklerini söyleyen Dündar, "Çok zorlu bir virajdayız. Hakkımızda hayırlısı. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

            Canan Aksoy da milli takımı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, "Geldikleri için çok mutluyuz. Destekliyoruz. Heyecanlıyız. İnşallah şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.
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