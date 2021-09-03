Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde bu akşam Türkiye-Sırbistan ve Hollanda-İtalya maçı için geri sayım başladı. Maçların ardından finalde karşı karşıya gelecek takımlar belli olacak. Peki, Hollanda İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair bilgiler
HOLLANDA İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Sırbistan ile karşılaşacağı yarı final mücadelesinde Hollanda ve İtalya kadın voleybol takımları da karşı karşıya geliyor. Hollanda İtalya maçı saat 21.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler;
"FİLENİN SULTANLARI"NIN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ SIRBİSTAN
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti. Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.