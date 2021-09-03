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    • Spor
    • 03.09.2021 17:27
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    • 03.09.2021 17:27
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    Hollanda İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

    Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Sırbistan ile karşılaşacağı yarı final mücadelesinde Hollanda ve İtalya kadın voleybol takımları da final için mücadele edecek. Maça dair bilgiler sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hollanda İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Hollanda İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde bu akşam Türkiye-Sırbistan ve Hollanda-İtalya maçı için geri sayım başladı. Maçların ardından finalde karşı karşıya gelecek takımlar belli olacak. Peki, Hollanda İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair bilgiler

    HOLLANDA İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Sırbistan ile karşılaşacağı yarı final mücadelesinde Hollanda ve İtalya kadın voleybol takımları da karşı karşıya geliyor. Hollanda İtalya maçı saat 21.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    İşte maça dair bilgiler;

    "FİLENİN SULTANLARI"NIN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ SIRBİSTAN

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti. Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.

    Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

        Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı yarı final karşılaşması için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

        Milli takım, Nikola Tesla Havalimanı'nda Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un eşi Canan Aksoy ve Türk kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

        Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar yaptığı açıklamada, kendilerinin de heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Çok keyifli bir şekilde Belgrad'a vardık. Şu an her şey yolunda gidiyor. Takım olarak herkes sağlıklı. Bugünkü maça göre rakibimizi bekliyoruz." diye konuştu.

            Güzel işler başarmak istediklerini söyleyen Dündar, "Çok zorlu bir virajdayız. Hakkımızda hayırlısı. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

            Canan Aksoy da milli takımı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, "Geldikleri için çok mutluyuz. Destekliyoruz. Heyecanlıyız. İnşallah şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.
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            Haberler Spor Hollanda İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda?
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