Hollanda İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

Milli takım, Nikola Tesla Havalimanı'nda Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un eşi Canan Aksoy ve Türk kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar yaptığı açıklamada, kendilerinin de heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Çok keyifli bir şekilde Belgrad'a vardık. Şu an her şey yolunda gidiyor. Takım olarak herkes sağlıklı. Bugünkü maça göre rakibimizi bekliyoruz." diye konuştu.