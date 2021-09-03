Türkiye ve Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. Tijana Bošković karşılaşmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu nedenle özellikle son dakikalarda ünlü voleybolcu hakkında araştırmalar arttı. Peki, Boskovic hangi takımda? Tijana Boskovic kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte hayatına dair bilgiler
TİJANA BOšKOVİć KİMDİR?
Tijana Bošković 8 Mart 1997 tarihinde doğdu. Hâlen Türkiye Sultanlar Ligi ekiplerinden kaptanlığını yaptığı Eczacıbaşı SK ve Sırbistan millî takımında forma giymektedir. Bošković millî takımda ilk kez forma giydiği 2014 Dünya Şampiyonası'nda ve şampiyon oldukları 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ın skor yükünü çeken isimdi. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.
İşte hayatına dair bilgiler;
Bošković'li Sırbistan 2017 FIVB Dünya Grand Prix'te bronz madalya kazanırken, Sırp sporcu En İyi Pasör Çaprazı ödülünün sahibi olmuştu. Bošković Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa'da 2017 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Bošković, Sırbistan Olimpiyat Komitesi'nin 2017 Yılın Genç Sporcusu ödülünün de sahibi oldu.
2017, 2018, 2019 senelerinde üst üste CEV tarafından Yılın Kadın Voleybolcusu seçildi. Sırp voleybolcu 2018'de Eczacıbaşı'yla CEV Kupası'nı kazandı ve turnuvanın En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü.