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    • Spor
    • 03.09.2021 18:43
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    • 03.09.2021 18:48
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    Boskovic hangi takımda? Tijana Boskovic kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?

    Türkiye Sırbistan kadın voleybol maçında dikkat çeken isimlerden birisi Tijana Bošković oldu. Sırbistan Kadın Voleybol Takımında performansıyla dikkat çeken Tijana Bošković'in hayatı ve hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Peki, Boskovic hangi takımda? Tijana Boskovic kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte merak edilenler...

    Boskovic hangi takımda? Tijana Boskovic kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?

    Türkiye ve Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. Tijana Bošković karşılaşmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu nedenle özellikle son dakikalarda ünlü voleybolcu hakkında araştırmalar arttı. Peki, Boskovic hangi takımda? Tijana Boskovic kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte hayatına dair bilgiler

    TİJANA BOšKOVİć KİMDİR?

    Tijana Bošković 8 Mart 1997 tarihinde doğdu. Hâlen Türkiye Sultanlar Ligi ekiplerinden kaptanlığını yaptığı Eczacıbaşı SK ve Sırbistan millî takımında forma giymektedir. Bošković millî takımda ilk kez forma giydiği 2014 Dünya Şampiyonası'nda ve şampiyon oldukları 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ın skor yükünü çeken isimdi. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    Bošković'li Sırbistan 2017 FIVB Dünya Grand Prix'te bronz madalya kazanırken, Sırp sporcu En İyi Pasör Çaprazı ödülünün sahibi olmuştu. Bošković Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa'da 2017 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Bošković, Sırbistan Olimpiyat Komitesi'nin 2017 Yılın Genç Sporcusu ödülünün de sahibi oldu.

    2017, 2018, 2019 senelerinde üst üste CEV tarafından Yılın Kadın Voleybolcusu seçildi. Sırp voleybolcu 2018'de Eczacıbaşı'yla CEV Kupası'nı kazandı ve turnuvanın En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü.

        Başarıları
        Kulüp

        Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)

        Sırbistan Süper Kupası Şampiyonlukları (2013 ve 2014)

        2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

        2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

        2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

        2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

        2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

        2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

        2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

        2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

        2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

        Milli Takım Başarıları

        2014 Avrupa Gençler Şampiyonası Şampiyonluğu

        2015 FIVB Dünya Kupası İkinciliği

        Eczacıbaşı SK formasıyla kaptan Boskovic, 2020

        2015 CEV Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

            2016 Rio Olimpiyatları İkinciliği

            2017 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

            2017 FIVB Dünya Grand Prix'si Üçüncülüğü

            2018 FIVB Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

            2019 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu
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