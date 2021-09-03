Türkiye ve Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. Tijana Bošković karşılaşmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu nedenle özellikle son dakikalarda ünlü voleybolcu hakkında araştırmalar arttı. Peki, Boskovic hangi takımda? Tijana Boskovic kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte hayatına dair bilgiler

TİJANA BOšKOVİć KİMDİR?

Tijana Bošković 8 Mart 1997 tarihinde doğdu. Hâlen Türkiye Sultanlar Ligi ekiplerinden kaptanlığını yaptığı Eczacıbaşı SK ve Sırbistan millî takımında forma giymektedir. Bošković millî takımda ilk kez forma giydiği 2014 Dünya Şampiyonası'nda ve şampiyon oldukları 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ın skor yükünü çeken isimdi. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

İşte hayatına dair bilgiler;