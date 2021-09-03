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    • 03.09.2021 23:31
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    • 03.09.2021 23:32
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    A Milli Kadın Voleybol Takımımızın üçüncülük maçında rakibi Hollanda oldu!

    A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçındak, rakibi belli oldu. Milliler üçüncülük maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

    Sultanların rakibi belli oldu

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan yarı final maçlarının ardından final ve üçüncülük müsabakasında eşleşmeler belli oldu.

    Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.

    A Milli Takım ise TSİ 18.00'de başlayacak üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak.

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