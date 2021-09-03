Tokyo'da gümüş madalya kazanan milli okçu Öznur Cüre: Okçular Vakfı hayatımı değiştirdi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda karma takım makaralı yay dalında Bülent Korkmaz ile birlikte gümüş madalya kazanan milli okçu Öznur Cüre hayatının dönüm noktasının Okçular Vakfı ile tanışmak olduğunu söyledi.
Sabah'ın aktardığına göre, 7 yıl önce bir bayram günü geçirdikleri trafik kazası ile yaşamlarının altüst olduğunu belirten 24 yaşındaki Cüre, "Benim omuriliğim zedelendi; belim kırıldı, annemin boynu kırıldı. Ailecek mahvolduk. Aynı filmlerdeki gibiydi. Annemle tekerlekli sandalye ile yaşamayı öğrenmeye çalıştık. 2 yıl hayata dönemedim. Tüm kardeşlerim her şeylerinden feragat ederek bana destek oldu" diye konuştu.
"2024 PARİS'TE ALTIN ALACAĞIM"
Okçular Vakfı ile tanışmasının kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu belirten milli okçu, "Bana hep inandılar. Tekerlekli sandalyemi dahi vakıf karşıladı. Yoğun çabalarımın ardından 2019'da Milli Takım'a girdim. Eski bir tekvandocu olarak 13 yaşından beri en büyük hayalim Milli Takım forması giyip bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktı. Türkiye Bedensel Engelli Sporcular Federasyonu da bana çok yardımcı oldu. Şimdi hedefim ise 2024 yılında Fransa'da yapılacak olan oyunlarda altın madalya alıp İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.
"HAYATA TUTUNUN"