Pjanic Beşiktaş'ta! Kiralama ücreti yok, yıllık ücreti 2.75 milyon Euro

Orta saha transferi yapmak için tüm imkarlarını seferber eden Beşiktaş dünya futbolunda çok iyi bilinen bir ismi kadrosuna kattı. Beşiktaş, Barcelona'da gözden çıkrartılan Miralem Pjanic için İspanyol kulübü ile 1 yıllık kiralama karşılığında anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcuyu da transfer için ikna etti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu dün akşam özel uçakla Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

2.75 MİLYON EURO ÖDENECEK...

Barcelona'da net maaşı 8 milyon Euro olan Pjanic'e Beşiktaş 1 yıl için 2 milyon 750 bin Euro ücret ödeyecek. Oyuncunun kalan ücretini ise Barcelona karşılayacak. Öte yandan Bosna Hersekli futbolcu için kiralama bedeli de ödenmeyecek. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.

JET HIZIYLA KONTROLDEN GEÇTİ

Dün akşam 22.45'te İstanbul'a inen Pjanic, UEFA'ya bildirilecek olan listede adının yer alabilmesi için jet hızıyla hastaneye gitti ve sağlık kontrolünden geçti. Yıldız futbolcu sağlık kontrolü sonrası direkt olarak TFF'nin lisans tescil bürosuna gitti ve burada Siyah- Beyazlı takımla resmi sözleşme imzaladı.

DEVLER LİGİ KADROSUNA YAZILDI

Gece yarısı lisansı çıkarılan Pjanic'in ismi dakikalar kala Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA'ya bildirildi. Müthiş bir transfer operasyonu sonrası Beşiktaş'a imza atan Pjanic, Siyah-Beyazlı takıma katılmadan Bosna Hersek Milli Takımı kampına geri dönecek. Pjanic Milli ara sonrası Beşiktaş ile idmanlara başlayacak.

BARÇA 60 MİLYON ÖDEMİŞTİ

Barcelona, 2020/2021 sezonunun yaz transfer döneminde Pjanic için Juventus'a 60 milyon Euro baünservis bedeli ödemişti. Bu transfer büyük ses getirmiş ve o zamanlar çokça konuşulmuştu. Ancak Pjanic'in Barça kariyeri beklendiği gibi parlak geçmedi.