UEFA listeleri ne zaman verilecek? UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA listesi! Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda ülkemizi Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından kulüplerimizin UEFA'ya kadro bildirim süresinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? UEFA listeleri ne zaman verilecek? Galatasaray, Fenerbahçe UEFA listesi!