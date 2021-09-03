UEFA listeleri ne zaman verilecek? UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA listesi! Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda ülkemizi Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından kulüplerimizin UEFA'ya kadro bildirim süresinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, UEFA'ya kadrolar ne zaman bildirilecek 2021? UEFA listeleri ne zaman verilecek? Galatasaray, Fenerbahçe UEFA listesi!
UEFA'YA KADROLAR NE ZAMAN BİLDİRİLECEK 2021?
Türkiye'de yaz transfer dönemi 8 Eylül itibarıyla sona erecek. Ancak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'ya daha erken bilgi vermesi gerekiyor. Olası yeni transferlerini Avrupa kupalarında oynatabilmeleri için bu takımlar daha hızlı hareket etmeli.
UEFA'ya liste bildirimi için son tarih 3 Eylül olarak belirlendi. Aksi takdirde temsilcilerimiz, ülkemizde transfer penceresi 8 Eylül'de kapanması karşın 2 Eylül'den sonra yaptıkları transferleri Avrupa kupalarında oynatamayacak.