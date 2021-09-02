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    • 02.09.2021 21:23
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    Son dakika: Miralem Pjanic Beşiktaş'ta! KAP bildirimi geldi...

    Beşiktaş, Barcelona forması giyen Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Pjanic, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak.

    Beşiktaş, Pjanic’i transfer etti

    Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında bir yıldızı daha renklerine bağladı.

    Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Barcelona'dan 31 yaşındaki Miralem Pjanic'i 1 yıllığına kiraladı.



    Bosna Hersekli orta saha, Barcelona'dan yıllık 9.5 milyon euro maaş alıyor. Siyah-beyazlı ekip bu maaşın bir kısmını ödeyecek. Pjanic, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak.



    30 MAÇA ÇIKTI
    Futbol kariyeri başarılarla dolu olan Pjanic, Lyon, Roma ve Juventus formalarını giydi. Geçen sezonun başında Juventus'tan Barcelona'ya transfer olan Bosna Hersekli orta saha, İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı.

    Pjanic, Bosna Hersek Milli Takımı ile de 101 maçta forma giydi.



        KAP BİLDİRİMİ GELDİ
        Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yıldız oyuncu Miralem Pjanic transferini resmen açıkladı.

        Siyah beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklamada. "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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