Son dakika: Miralem Pjanic Beşiktaş'ta! KAP bildirimi geldi...

Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında bir yıldızı daha renklerine bağladı.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Barcelona'dan 31 yaşındaki Miralem Pjanic'i 1 yıllığına kiraladı.
Bosna Hersekli orta saha, Barcelona'dan yıllık 9.5 milyon euro maaş alıyor. Siyah-beyazlı ekip bu maaşın bir kısmını ödeyecek. Pjanic, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak.
30 MAÇA ÇIKTI
Futbol kariyeri başarılarla dolu olan Pjanic, Lyon, Roma ve Juventus formalarını giydi. Geçen sezonun başında Juventus'tan Barcelona'ya transfer olan Bosna Hersekli orta saha, İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı.
Pjanic, Bosna Hersek Milli Takımı ile de 101 maçta forma giydi.