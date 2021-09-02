Son dakika: Miralem Pjanic Beşiktaş'ta! KAP bildirimi geldi...





KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yıldız oyuncu Miralem Pjanic transferini resmen açıkladı.

Siyah beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklamada. "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.